Vasco x Vitória: veja números históricos do confronto de hoje da Copa do Brasil

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30, de Brasília, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os clubes voltam a protagonizar um confronto eliminatório na competição após nove anos.

Pela Copa do Brasil, Vasco e Vitória já disputaram oito partidas, todas em confrontos de ida e volta. O retrospecto aponta três duelos vencidos pelo Vitória, dois pelo Vasco e três empates nos jogos. Considerando as classificações nos mata-matas, o time baiano levou a melhor em três ocasiões contra uma do clube carioca.

Vitória leva vantagem nos mata-matas

O primeiro encontro entre Vasco e Vitória pela Copa do Brasil aconteceu em 1989, pelas oitavas de final. Na partida de ida, os times empataram por 0 a 0. Na volta, no Rio de Janeiro, o Vitória venceu por 2 a 1 e avançou de fase.

Vinte anos depois, os clubes voltaram a se encontrar, desta vez nas quartas de final de 2009. O Vasco conseguiu uma vantagem expressiva no primeiro jogo, ao golear o Vitória por 4 a 0. Na volta, em Salvador, as equipes empataram por 1 a 1, resultado que garantiu a classificação vascaína para a semifinal.

No ano seguinte, os rivais novamente se enfrentaram nas quartas de final. O Vitória venceu a ida por 2 a 0 e, apesar da derrota por 3 a 1 no segundo jogo, avançou graças ao critério de gols marcados fora de casa, utilizado naquele momento da competição.

O último encontro pela Copa do Brasil aconteceu em 2017, pela terceira fase. Na ida, em São Januário, Vasco e Vitória empataram por 1 a 1. No segundo duelo, o time baiano venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação.

Assim, dos quatro confrontos eliminatórios disputados entre os clubes pela Copa do Brasil, o Vitória avançou em três oportunidades, enquanto o Vasco conseguiu a classificação apenas em 2009.

Histórico geral também favorece o Vitória

A vantagem do Vitória também aparece no retrospecto geral. Vasco e Vitória já se enfrentaram 53 vezes, com 23 vitórias do time baiano, 18 do clube carioca e 12 empates.

No Campeonato Brasileiro, são 43 partidas, com 19 vitórias do Vitória, 15 do Vasco e nove empates. Pela Série B, os times se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado.