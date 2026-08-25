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Fase de grupos copa 2026

Atlético-MG x Cruzeiro: veja números históricos do confronto de hoje da Copa do Brasil

Rivais mineiros se enfrentam nesta terça-feira, às 21h, pelo jogo de ida das quartas de final da competição

Atlético x Cruzeiro: clássico mineiro marca quartas da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético x Cruzeiro: clássico mineiro marca quartas da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20h00.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 21h02.

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Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 21h, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico mineiro coloca frente a frente os dois principais clubes de Minas Gerais em mais um capítulo de uma rivalidade que também tem uma história importante na competição nacional.

Ao longo da história da Copa do Brasil, Atlético-MG e Cruzeiro já se enfrentaram três vezes. O retrospecto é marcado pelo equilíbrio: são três vitórias para cada lado e nenhum empate. Os encontros aconteceram em três edições diferentes do torneio, 2014, 2019 e 2025, justamente em momentos decisivos.

Atlético-MG levou a melhor na final de 2014

O primeiro encontro entre os rivais pela Copa do Brasil aconteceu em uma decisão. Em 2014, Atlético-MG e Cruzeiro disputaram a final da competição, em um dos clássicos mais importantes da história recente do futebol mineiro.

O Galo venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Independência, e abriu vantagem na disputa pelo título. Na partida de volta, realizada no Mineirão, o Atlético-MG voltou a vencer, desta vez por 1 a 0, e confirmou a conquista da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história.

Com duas vitórias em dois jogos, o Atlético-MG terminou aquela edição invicto diante do maior rival e levantou a taça após superar a Raposa na decisão.

Cruzeiro dá o troco nas quartas de final

Cinco anos depois, os clubes voltaram a se encontrar na competição, novamente em um confronto eliminatório. Desta vez, o Cruzeiro conseguiu dar o troco.

Em 2019, Atlético-MG e Cruzeiro mediram forças pelas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, novamente no Mineirão, a Raposa construiu uma vantagem importante ao vencer por 3 a 0.

O resultado deixou o Cruzeiro em situação confortável para o segundo jogo. Na partida de volta, o Atlético-MG conseguiu vencer por 2 a 0, mas não foi suficiente para reverter a desvantagem construída pelo rival. Com isso, a equipe celeste avançou para a semifinal da competição.

O confronto de 2019 também deixou o retrospecto equilibrado. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo e o Atlético-MG levou a melhor na segunda partida, fazendo com que cada clube somasse três triunfos no histórico geral da Copa do Brasil.

Por fim, em 2025, as equipes se enfrentaram nas quartas de final, e o Cruzeiro garantiu a classificação. No jogo de ida, vitória da Raposa por 2 a 0. Já no duelo de volta, novamente vitória cruzeirense, também por 2 a 0, garantindo a vaga nas semis.

Retrospecto em outros torneios

Além da Copa do Brasil, Atlético-MG e Cruzeiro também acumulam um extenso histórico em outras competições. Pelo Campeonato Brasileiro, os rivais se enfrentaram 72 vezes, com 28 vitórias do Atlético-MG, 23 empates e 21 triunfos do Cruzeiro. No Campeonato Mineiro, são 289 clássicos, com 120 vitórias atleticanas, 73 empates e 96 vitórias cruzeirenses. Já pela Copa Sul-Minas, foram 5 encontros, com 4 empates e 1 vitória do Cruzeiro.

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