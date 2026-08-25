Mourinho explica ausência de Endrick e revela decisão do Real Madrid sobre futuro do brasileiro

Endrick ainda não entrou em campo pelo Real Madrid na temporada, mas recebeu um voto de confiança público de José Mourinho. O técnico explicou que o atacante brasileiro está sendo preservado por causa de uma pequena tendinite e deixou claro que o clube não pretende facilitar uma eventual saída do jogador.

Segundo o treinador, a decisão de manter Endrick fora das partidas neste início de temporada tem caráter preventivo. A intenção é evitar que um problema físico considerado pequeno se transforme em algo mais grave.

"É uma pequena tendinite. É uma prevenção para evitar um problema maior", explicou Mourinho em entrevista coletiva.

Real Madrid recebeu contatos por Endrick

Além de falar sobre a condição física do brasileiro, Mourinho abordou o futuro do atacante no clube espanhol. O treinador afirmou que Endrick despertou interesse de outras equipes, mas garantiu que o Real Madrid não demonstrou intenção de negociá-lo.

O técnico português foi direto ao comentar as possibilidades de uma saída, seja em definitivo ou por empréstimo.

"Gosto muito [dele]. Tiveram tantos contatos por ele, mas não quero vendê-lo nem emprestá-lo. Tem um talento importante", afirmou.

A declaração acontece justamente em um período no qual Endrick ainda busca espaço no elenco. O brasileiro não participou de alguns amistosos da pré-temporada e também ficou fora da primeira rodada de La Liga.

Endrick deve continuar fora

A recuperação do atacante não tem uma data definida. Mourinho não estabeleceu um prazo para o retorno aos treinamentos com o grupo, nem indicou quando Endrick poderá fazer sua estreia oficial na temporada.

A tendência, segundo o jornal espanhol As, é que o brasileiro também não seja relacionado para o próximo compromisso do Real Madrid. A equipe enfrenta a Real Sociedad nesta quarta-feira, às 16h, de Brasília, pelo Campeonato Espanhol.

A ausência prolongada, porém, não parece alterar os planos do clube para o jogador. Mourinho fez questão de reforçar que o Real Madrid vê Endrick como um atleta de talento importante e não pretende abrir mão dele.

Real Madrid busca segunda vitória

O time de Mourinho começou a campanha no Campeonato Espanhol com vitória e agora terá pela frente seu primeiro compromisso da temporada no Santiago Bernabéu. No momento, o Real Madrid ocupa a sexta posição na tabela.