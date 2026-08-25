Mourinho explica ausência de Endrick e revela decisão do Real Madrid sobre futuro do brasileiro

Endrick: jogador vive impasse sobre seu futuro
Colaboradora
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 19h23.
Endrick ainda não entrou em campo pelo Real Madrid na temporada, mas recebeu um voto de confiança público de José Mourinho. O técnico explicou que o atacante brasileiro está sendo preservado por causa de uma pequena tendinite e deixou claro que o clube não pretende facilitar uma eventual saída do jogador.
Segundo o treinador, a decisão de manter Endrick fora das partidas neste início de temporada tem caráter preventivo. A intenção é evitar que um problema físico considerado pequeno se transforme em algo mais grave.
"É uma pequena tendinite. É uma prevenção para evitar um problema maior", explicou Mourinho em entrevista coletiva.
Além de falar sobre a condição física do brasileiro, Mourinho abordou o futuro do atacante no clube espanhol. O treinador afirmou que Endrick despertou interesse de outras equipes, mas garantiu que o Real Madrid não demonstrou intenção de negociá-lo.
O técnico português foi direto ao comentar as possibilidades de uma saída, seja em definitivo ou por empréstimo.
"Gosto muito [dele]. Tiveram tantos contatos por ele, mas não quero vendê-lo nem emprestá-lo. Tem um talento importante", afirmou.
A declaração acontece justamente em um período no qual Endrick ainda busca espaço no elenco. O brasileiro não participou de alguns amistosos da pré-temporada e também ficou fora da primeira rodada de La Liga.
A recuperação do atacante não tem uma data definida. Mourinho não estabeleceu um prazo para o retorno aos treinamentos com o grupo, nem indicou quando Endrick poderá fazer sua estreia oficial na temporada.
A tendência, segundo o jornal espanhol As, é que o brasileiro também não seja relacionado para o próximo compromisso do Real Madrid. A equipe enfrenta a Real Sociedad nesta quarta-feira, às 16h, de Brasília, pelo Campeonato Espanhol.
A ausência prolongada, porém, não parece alterar os planos do clube para o jogador. Mourinho fez questão de reforçar que o Real Madrid vê Endrick como um atleta de talento importante e não pretende abrir mão dele.
O time de Mourinho começou a campanha no Campeonato Espanhol com vitória e agora terá pela frente seu primeiro compromisso da temporada no Santiago Bernabéu. No momento, o Real Madrid ocupa a sexta posição na tabela.