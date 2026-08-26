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Bússola & Cia: 61% das brasileiras não realizaram o Papanicolau no último ano Campanha Setembro Em Flor, da MSD Brasil e o Grupo EVA, começou com pesquisa que revela principais motivos da não prevenção ao câncer de colo do útero. Confira esta e outras notícias de destaque desta semana