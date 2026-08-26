Bússola & Cia: 61% das brasileiras não realizaram o Papanicolau no último ano

31% afirma não ter feito o exame porque o médico não pediu
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Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07h00.
Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 16h40.
Todo dia, cerca de 20 mulheres morrem devido ao câncer de colo do útero. Em 99% dos casos o culpado é o HPV, que deixa lesões detectáveis. Em teoria, basta um simples exame de papanicolau para identificar e começar um tratamento para prevenir o surgimento do câncer, mas é justamente aí que se encontra o maior desafio.
Começando a campanha Setembro Em Flor deste ano, o Grupo EVA e a MSD Brasil divulgaram uma pesquisa realizada em parceria com o Instituto Locomotiva que revelou que ainda é necessário intenso trabalho de conscientização.
Entre os principais motivos pelos quais o exame não foi realizado, as 800 mulheres que responderam a pesquisa "Percepção das Brasileiras sobre Tumores Ginecológicos e Práticas de Prevenção" citaram:
"Ainda há uma distância entre reconhecer a importância da prevenção e a realização efetiva da prevenção por meio da realização dos exames e da vacinação contra o HPV”, explica a Dra. Andréa Gadelha, presidente do Grupo EVA.
4 em cada 10 mulheres não tomaram vacina ou não se lembram de ter se imunizado contra o HPV. Ainda há espaço para melhora, mas o saldo é positivo: 44% delas afirmam conhecer muito bem a vacinação contra o HPV, um salto em relação aos 38% registrados na pesquisa do ano anterior.
Mas entre os motivos para não terem tomado a vacina, as respondentes citaram, entre 2025 e 2026, três principais:
“Precisamos que as mulheres entendam a importância dessa relação de alguns tipos de câncer com o HPV e como o check-up anual, com exames como o Papanicolaou e o teste do DNA do HPV, são mecanismos fundamentais na proteção contra o câncer de colo do útero", conclui Gadelha.
A feijoada movimentou cerca de R$ 4,4 bilhões no consumo fora do lar no acumulado de 12 meses até junho de 2026, alta de 16% sobre o período anterior, segundo dados da CREST e WISE SALES, do Instituto Foodservice Brasil (IFB).
Foram 137,6 milhões de transações, com o almoço concentrando 51% das ocasiões.
O prato está presente em 5% dos cardápios nacionais, com maior incidência em restaurantes brasileiros, bares e churrascarias.
O comércio eletrônico brasileiro segue em trajetória de crescimento.
Dados da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM) mostram que o setor faturou R$ 125 bilhões no primeiro semestre de 2026, um avanço de 24,37% em relação ao mesmo período de 2025, quando o faturamento foi de R$ 100,5 bilhões.
Nos seis primeiros meses do ano, foram contabilizados 242 milhões de pedidos, com ticket médio de R$ 517.
A expectativa da entidade é que 2026 termine com 460,87 milhões de pedidos e faturamento acima de R$ 260 bilhões, consolidando mais um ano de expansão do varejo digital.
A GoHacking, empresa brasileira especializada em treinamentos e serviços de cibersegurança, prepara uma nova fase de expansão. Com atuação no Brasil, Canadá e Estados Unidos, a edtech reúne 40 cursos, 40 instrutores distribuídos entre Américas, Ásia e Europa e 30 mil alunos registrados.
A companhia projeta crescer 60% em 2026 e ampliar sua atuação internacional, com novos serviços de pentest e cursos globais. No Brasil, os planos incluem fortalecer a presença no Norte, em áreas de fronteira e na Base Industrial de Defesa, além de ampliar o alcance da marca entre empresas e novos profissionais da área.
A Stone, o banco pra quem empreende, está na reta final de inscrições para o Recruta Stone 2027, programa de trainee da companhia. As vagas são destinadas a pessoas de todas as partes do Brasil, que possuam ensino superior completo (ou cursando) com formação entre 2023 e 2026, e que tenham disponibilidade de mudança, a partir de janeiro de 2027.
O programa é desenhado em três trilhas distintas de atuação: Negócios, Operações e Produto, e foca em selecionar e desenvolver talentos de alto potencial para se tornarem as próximas lideranças da companhia. As inscrições encerram no dia 03 setembro e podem ser feitas pelo site oficial do Recruta Stone.
O Grupo L'Oréal no Brasil foi reconhecido entre as World's Top Disability Inclusive Business pelo Disability Index® 2026, principal benchmark global de inclusão de pessoas com deficiência no ambiente corporativo.
O reconhecimento consolida iniciativas como o L'Oréal Recruta Diversidade, o Programa Conta Comigo e a Rede Potencialidades, além da parceria com o Time Nauru de atletismo paralímpico.
A companhia também é signatária do Pacto pela Inclusão de Pessoas com Deficiência da REIS, reforçando seu compromisso com acessibilidade, desenvolvimento de carreira e uma cultura organizacional mais diversa e inclusiva.
A Associação Brasileira de Startups (ABS) lançou o CASE 2026, que chega com nova identidade, formato descentralizado e, pela primeira vez, será totalmente gratuito.
O evento conectará startups, comunidades e agentes de inovação das cinco regiões do país, com programação regional e debates sobre inteligência artificial, políticas públicas, internacionalização e futuro do ecossistema.
A edição também marca o relançamento do StartupBase, que se tornará uma plataforma pública, gratuita e curada para ampliar a visibilidade das startups brasileiras, com filtros geográficos, mapas de calor e dados em tempo real.
Já o Startup Awards, o "Oscar das Startups", ganhará categorias regionais e nacionais, reconhecendo startups e profissionais de diferentes partes do Brasil.
A TruckPag, empresa de tecnologia de meios de pagamentos para frotas pesadas, encerrou o primeiro semestre de 2026 com resultados operacionais e estratégicos que reforçam sua expansão.
A empresa movimentou R$ 1,6 bilhão em transações, 55% acima do registrado no mesmo período de 2025, ampliou sua base para mais de 1.000 clientes e registrou alta de 44% no volume de abastecimentos.
Além do desempenho financeiro, concluiu a aquisição dos 15% restantes da 3SAT, empresa especializada em gestão de frotas, rastreamento e telemetria, consolidando a operação e ampliando sua atuação em tecnologia para o setor.
A CloQ, fintech de nano-crédito para empreendedores informais e trabalhadores de baixa renda, registra 48% de mulheres e 52% de homens em sua carteira ativa, sem desenvolver produtos ou campanhas específicas para o público feminino.
O dado ganha relevância em um cenário em que 68% das empreendedoras brasileiras já tiveram um pedido de crédito negado, segundo pesquisa da Serasa em parceria com a Opinion Box.
Mais da metade dos clientes da fintech (52%) atua na informalidade, enquanto 62% têm pelo menos um filho e as profissões mais frequentes incluem vendedores, auxiliares de atendimento, babás, cozinheiros, cabeleireiros e acompanhantes de idosos.
Segundo a empresa, a composição da carteira reforça a discussão sobre modelos alternativos de análise de crédito, que consideram comportamento financeiro além de critérios tradicionais como renda formal, histórico bancário e garantias.
Fabiana Falcone (ex-diretora da Embratel) e Nelson Campelo (ex-CEO para América do Sul da Atos) anunciam o lançamento da Synapser, consultoria de estratégia e transformação com Inteligência Artificial (IA) que propõe um modelo disruptivo de atuação.
Em vez de entregar relatórios estáticos, a empresa transforma projetos em métodos, workflows e agentes digitais reutilizáveis -aproximando o serviço tradicional da lógica de Service-as-a-Software (SaaS).
Atuando junto a Conselhos e C-Levels, a consultoria nasce para preencher um gargalo do mercado: a conversão de investimentos em resultados concretos.
O movimento acompanha uma demanda crescente do ecossistema corporativo brasileiro, que deve movimentar US$ 4,2 bilhões em IA em 2026, liderando o mercado da América Latina, segundo a IDC.
O patrimônio líquido médio de investidores do interior paulista cresceu 71% entre 2022 e 2026, de R$ 320 mil para R$ 547 mil, segundo levantamento do Grupo 3P.
Bauru liderou o avanço da carteira agregada entre as cidades analisadas, com alta de 164%, enquanto Jundiaí cresceu 66%.
O estudo também aponta alta de 39% nas operações com investimentos internacionais nos últimos 12 meses, sinal de maior diversificação entre investidores da região.
Análises da Apura Cyber Intelligence indicam que o mercado ilegal de dados pessoais se tornou peça central das fraudes digitais no Brasil.
Criminosos passaram a organizar informações vazadas em plataformas de consulta e marketplaces que oferecem acesso por APIs, reunindo dados cadastrais, histórico financeiro, vínculos familiares e outros registros.
Segundo Sandro Süffert, CEO da Apura, essa "industrialização" reduz o esforço dos fraudadores e permite automatizar golpes em grande escala.
Com o depoimento nesta segunda (24/08) do prefeito de Ribeirão Pires e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Guto Volpi, na ANEEL, formou-se quase um consenso entre os 24 prefeitos da área de concessão pela manutenção da Enel em São Paulo. Presidentes dos consórcios Cioeste e Conisud também já se manifestaram a favor da permanência. Assim, apenas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, mantém posição contrária.