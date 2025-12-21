Copa do Brasil: relembre as decisões que já foram para os pênaltis

Vasco e Corinthians decidem neste domingo o título da Copa do Brasil. A partida começa às 18h no Maracanã. Como a partida de ida em Itaquera foi 0 a 0, quem vencer leva o título para casa. Caso o jogo termine empatada, a decisão será por pênaltis.

Desde 1989, quando a Copa do Brasil realizou sua primeira edição, apenas em três oportunidades a competição foi decidida nas penalidades. Em uma delas, o próprio Corinthians esteve envolvido.

Decisões definidas nos pênaltis

2015 : Palmeiras e Santos empataram no agregado e decidiram nos pênaltis, com vitória do Palmeiras por 4 a 3 .

: Palmeiras e Santos empataram no agregado e decidiram nos pênaltis, com vitória do Palmeiras por . 2017 : Cruzeiro e Flamengo também ficaram empatados e recorreram aos pênaltis, vencendo o Cruzeiro por 5 a 3 .

: Cruzeiro e Flamengo também ficaram empatados e recorreram aos pênaltis, vencendo o Cruzeiro por . 2022: Flamengo e Corinthians empataram, e o Flamengo conquistou o título por 6 a 5 nas penalidades.

Valor do elenco do Vasco

De acordo com a consultoria Sports Value, o Vasco foi uma das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) que mais cresceram nos últimos anos em termos. O valuation do time aumentou 203% nos últimos cinco anos.

Hoje, o clube é avaliado em R$ 1,5 bilhão, valor que o coloca como o 14º clube mais valioso do Brasil, a melhor posição da sua história.

Quase 50% desse valor é puxado pelo elenco. Segundo o portal Transfermarkt, que acompanha o mercado de transferências do futebol, a equipe carioca é avaliada em cerca de R$ 782 milhões.

O ponta-direita Rayan, de 19 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro da equipe - algo em torno de R$ 162 milhões. Ele será o nome mais valioso da final da Copa do Brasil, seguido por Yuri Alberto, do Corinthians, estimado em R$ 142 milhões.

Valor do elenco do Corinthians

De acordo com a plataforma TransferMarkt, o plantel corintiano vale R$ 739 milhões. O Vasco tem um elenco estimado em cerca de R$ 778 milhões.

Apesar disso, a marca do time paulistano é mais valiosa do que a do carioca. De acordo com a consultoria Sports Value, o Timão é o 3º maior do país, com um valor de R$ 3,9 bilhões. Já o Vasco, com R$ 1,5 bilhão, o 14º mais valioso do país.