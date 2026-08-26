Palmeiras x Santos: veja números históricos do confronto de hoje da Copa do Brasil

Palmeiras e Santos protagonizam mais um capítulo da rivalidade paulista nesta quarta-feira, 26, às 21h30, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto coloca frente a frente dois clubes que já fizeram uma final da competição e têm um histórico extenso de duelos ao longo dos anos.

Na Copa do Brasil, Palmeiras e Santos já se enfrentaram quatro vezes, justamente em dois confrontos eliminatórios. O retrospecto é equilibrado: são uma vitória do Palmeiras, uma do Santos e dois empates.

Palmeiras levou a melhor nos dois mata-matas

O primeiro encontro entre os clubes pela Copa do Brasil aconteceu em 1998, nas semifinais. Na partida de ida, Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1. Na volta, na Vila Belmiro, novo empate, desta vez por 2 a 2. Como o regulamento da época utilizava o critério de gols marcados fora de casa, o Palmeiras avançou à decisão.

Dezessete anos depois, os rivais voltaram a se encontrar, mas desta vez na final da Copa do Brasil de 2015. O Santos venceu o primeiro jogo por 1 a 0, na Vila Belmiro, e ficou em vantagem na disputa pelo título. Na volta, porém, o Palmeiras venceu por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. O Verdão venceu por 4 a 3 nas cobranças e conquistou a competição.

Histórico vai muito além da Copa do Brasil

A rivalidade entre Palmeiras e Santos, porém, é muito mais extensa. Os clubes já disputaram 317 partidas em diferentes competições, com 139 vitórias do Palmeiras, 98 do Santos e 80 empates.

O Campeonato Paulista concentra a maior quantidade de clássicos, com 200 jogos, sendo 100 vitórias do Palmeiras, 55 do Santos e 45 empates. No Campeonato Brasileiro, são 75 encontros, com 24 triunfos palmeirenses, 26 santistas e 25 igualdades.

Os rivais também se enfrentaram na final da Libertadores de 2020 (com o título para o Palmeiras), pela Taça Brasil, com quatro partidas, pelo Torneio Rio-São Paulo, com 22 jogos, e pelo Rio-São Paulo, Copa Bandeirantes, Governador de São Paulo e Taça Cidade de São Paulo.