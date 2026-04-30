Vasco x Olímpia: horário, onde assistir e prováveis escalações

Tchê Tchê: jogador deve ser escalado para enfrentar o Olímpia na Sul-Americana ((Foto: Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))
Publicado em 30 de abril de 2026 às 10h44.
Vasco x Olímpia se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 19h, em São Januário. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Sem vencer na competição, o Vasco espera ter o apoio de sua torcida para buscar o primeiro triunfo no torneio. O clube empatou por 0 a 0 com o Barracas Central e perdeu por 2 a 1 para o Audax Italiano.
O Vasco chega após perder para o Corinthians por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino ocupa a 10ª posição, com 16 pontos. Já na Sul-Americana é o último colocado com apenas um ponto conquistado. No entanto, caso vença os paraguaios com dois gols de diferença, pode assumir a liderança.
Neste confronto, Renato Gaúcho não estará à beira do campo. O treinador enfrenta suspensão de três jogos devido à ausência na estreia do Vasco no torneio, contra o Barracas Central. O time será comandado pelos auxiliares Bruno Lazaroni e Marcelo Salles.
O Olímpia, por sua vez, deve poupar parte dos titulares para o duelo contra o Cruz-Maltino. Pablo Sánchez deve fazer mudanças em relação ao elenco que iniciou jogando contra o Libertad no último fim de semana.
O duelo entre Vasco x Olímpia terá transmissão da Paramount+.
Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Johan Rojas, Marino Hinestroza (Adson), Nuno Moreira e Spinelli.
Gastón Olveira; Lucas Morales, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Rubén Lezcano; Adrian Alcaraz e Hugo Sandoval.