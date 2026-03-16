Resultado do jogo Fluminense x Athletico-PR ontem; veja os destaques

O Fluminense venceu o Athletico-PR por 3 a 2 ontem, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo agitado com gols, expulsão e vitória aos 94 minutos. Veja como foi o confronto.

Como foi Fluminense x Athletico-PR pelo Brasileirão

O Athletico-PR abriu o placar logo aos cinco minutos, em chute cruzado de Stiven Mendoza. A resposta do Fluminense veio rápido: aos nove, Hércules aproveitou falha defensiva do time paranaense e finalizou bem para empatar o jogo no Maracanã.

A partida ganhou novo rumo aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Zapelli foi expulso após atingir Samuel Xavier com a sola da chuteira em lance de disputa. Com um jogador a mais, o Tricolor das Laranjeiras aumentou a pressão e conseguiu a virada aos 37, com Agustín Canobbio, que bateu forte, marcou contra o ex-clube e não comemorou.

Mesmo em desvantagem numérica, o Athletico-PR voltou melhor em parte do segundo tempo e empatou aos 75 minutos, quando Luiz Gustavo marcou com cabeceio em cruzamento de Lucas Esquivel. A partir daí, o jogo virou ataque contra defesa. Empurrado pela torcida, o Fluminense pressionou até encontrar o gol da vitória aos 95, com Guilherme Arana, que aproveitou sobra na área e acertou o ângulo de Santos para definir o 3 a 2.

Classificação de Fluminense e Athletico-PR após o jogo

Com a vitória, o Fluminense foi aos 13 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR, por sua vez, permaneceu com 7 pontos e caiu para a 10ª colocação ao fim da partida.