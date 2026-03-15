Brasileirão: veja resultados do sábado e horários dos jogos de hoje

A rodada do Campeonato Brasileiro deste sábado, 14, contou com dois jogos: o clássico entre Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro, e o duelo entre Vitória e Atlético-MG, em Salvador. Veja os resultados dos jogos.

Botafogo 0 x 3 Flamengo

O Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 0 no estádio Nilton Santos. O Rubro-Negro abriu o placar logo aos 13 minutos com Samuel Lino, após aproveitar espaço na defesa alvinegra. Ainda no primeiro tempo, Léo Pereira ampliou para os visitantes aos 45+2.

Na etapa final, Pedro marcou o terceiro gol do Flamengo aos 49 minutos, consolidando a vantagem. Com o resultado, o rubro-negro ocupa a 3ª colocação enquanto o Fogão segue na zona de rebaixamento com 3 pontos.

Vitória 2 x 0 Atlético-MG

Em Salvador, o Vitória venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Barradão. O primeiro gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Renato Kayzer marcou em cobrança de falta para abrir o placar para o time baiano.

Na segunda etapa, Erick ampliou após jogada pelo lado direito, garantindo a vitória do Vitória diante de sua torcida.

O resultado encerrou a sequência recente sem vitórias da equipe baiana e ajudou o clube a subir posições na tabela do Campeonato Brasileiro, agora ocupando a 11ª colocação com 7 pontos. O Galo segue na 15ª posição com 6.

Confira os jogos de hoje pelo Brasileirão