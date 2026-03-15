Esporte

Brasileirão: veja resultados do sábado e horários dos jogos de hoje

Dois jogos abriram a 6ª rodada do Brasileirão neste sábado, com clássico carioca e Vitória x Atlético-MG no Barradão

6º rodada do Brasileirão: 7 partidas neste domingo (Dhavid Normando/Getty Images)

6º rodada do Brasileirão: 7 partidas neste domingo (Dhavid Normando/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 11h18.

A rodada do Campeonato Brasileiro deste sábado, 14, contou com dois jogos: o clássico entre Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro, e o duelo entre Vitória e Atlético-MG, em Salvador. Veja os resultados dos jogos.

Botafogo 0 x 3 Flamengo

O Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 0 no estádio Nilton Santos. O Rubro-Negro abriu o placar logo aos 13 minutos com Samuel Lino, após aproveitar espaço na defesa alvinegra. Ainda no primeiro tempo, Léo Pereira ampliou para os visitantes aos 45+2.

Na etapa final, Pedro marcou o terceiro gol do Flamengo aos 49 minutos, consolidando a vantagem. Com o resultado, o rubro-negro ocupa a 3ª colocação enquanto o Fogão segue na zona de rebaixamento com 3 pontos.

Vitória 2 x 0 Atlético-MG

Em Salvador, o Vitória venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Barradão. O primeiro gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Renato Kayzer marcou em cobrança de falta para abrir o placar para o time baiano.

Na segunda etapa, Erick ampliou após jogada pelo lado direito, garantindo a vitória do Vitória diante de sua torcida. 

O resultado encerrou a sequência recente sem vitórias da equipe baiana e ajudou o clube a subir posições na tabela do Campeonato Brasileiro, agora ocupando a 11ª colocação com 7 pontos. O Galo segue na 15ª posição com 6.

Confira os jogos de hoje pelo Brasileirão

  • 16h – Fluminense x Athletico-PR – Maracanã
  • 16h – Santos x Corinthians – Vila Belmiro
  • 16h – Internacional x Bahia – Beira-Rio
  • 18h30 – Palmeiras x Mirassol – Allianz Parque
  • 18h30 – Coritiba x Remo – Couto Pereira
  • 20h30 – Red Bull Bragantino x São Paulo – Cícero de Souza Marques
  • 20h30 – Cruzeiro x Vasco – Mineirão
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