Operário x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Ganso: jogador deve ser titular pelo Fluminense na Copa do Brasil ((Foto: Buda Mendes/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 23 de abril de 2026 às 14h39.
Operário x Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 21h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Paraná. A partida é válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
A volta do duelo está marcada para o dia 12 de maio, no Maracanã. O confronto marca a estreia do Fluminense na competição, enquanto o Operário entrou na segunda fase e despachou Betim, Capital-DF e Londrina.
O Operário-PR foi derrotado na última rodada do Brasileirão Série B, pelo Vila Nova, por 2 a 1. O resultado colocou fim em uma sequência de 19 jogos invictos. No entanto, em casa, a equipe ainda não perdeu em 2026, com cinco vitórias e seis empates.
Já o Fluminense se recuperou de uma sequência negativa. O clube vinha de quatro partidas sem vitória, mas venceu o Santos no último domingo, por 3 a 2. A equipe também disputa o Brasileirão e a Libertadores nesta temporada.
O Operário chega para o duelo com apenas uma dúvida. O atacante Pablo se recupera de uma lesão na coxa e não atuou contra o Vila Nova, na última rodada. Caio Dantas é o favorito para ser mantido como titular em caso de baixa do atleta.
A boa notícia fica pelo retorno de Índio, no meio-campo. O jogador cumpriu suspensão na última rodada da Série B, mas volta a ficar disponível para a Copa do Brasil.
Já o Fluminense chega com uma escalação bastante modificada. A maior parte dos titulares não deve entrar em campo, já que tem duelos importantes pelo Brasileirão e Libertadores na próxima semana. Savarino, destaque da equipe, e Bernal sequer viajaram para o Paraná.
O duelo entre Operário x Fluminense terá transmissão do Prime Vídeo.
Elias; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (Pablo) e Berto.
Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Alisson); Serna, Canobbio e Castillo (John Kennedy).