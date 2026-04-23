Operário x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

O Operário-PR foi derrotado na última rodada do Brasileirão Série B, pelo Vila Nova, por 2 a 1. O resultado colocou fim em uma sequência de 19 jogos invictos. No entanto, em casa, a equipe ainda não perdeu em 2026, com cinco vitórias e seis empates.

Já o Fluminense se recuperou de uma sequência negativa. O clube vinha de quatro partidas sem vitória, mas venceu o Santos no último domingo, por 3 a 2. A equipe também disputa o Brasileirão e a Libertadores nesta temporada.