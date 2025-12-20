Vasco x Corinthians: que horas começa a final da Copa do Brasil?

A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco teve o horário confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade antecipou o início da partida de volta no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A alteração foi anunciada na terça-feira, 16, e envolve o segundo duelo da final. Inicialmente marcado para 18h30, o jogo no Rio de Janeiro foi antecipado para 18h do domingo, 21, sem mudança de local. A decisão será disputada no Estádio do Maracanã, que tem expectativa de público máximo.

Que horas começa a final da Copa do Brasil?

Jogo: Vasco x Corinthians

Data: domingo, 21 de dezembro

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Competição: final da Copa do Brasil 2025

A procura por ingressos para a partida decisiva foi intensa. O Vasco abriu as vendas na última terça-feira e comercializou cerca de 30 mil bilhetes em menos de quatro horas, com prioridade para sócios-torcedores. A expectativa é de casa cheia no Maracanã.

Em termos históricos, o Vasco retorna a uma final da Copa do Brasil após 14 anos, buscando o segundo título da competição. O Corinthians tenta conquistar o quarto troféu, encerrando um jejum de 16 anos sem vencer o torneio nacional.