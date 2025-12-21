Final da Copa do Brasil: quanto vale o elenco do Vasco em 2025

Vasco da Gama: Rayan, jogador do clube é o mais valioso da final da Copa do Brasil (Divulgação/Vasco)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 06h00.
Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo, 21, às 18h, no horário de Brasília, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo, realizado na última quarta-feira, 17, terminou no empate em zero a zero.
De acordo com a consultoria Sports Value, o Vasco foi uma das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) que mais cresceram nos últimos anos em termos. O valuation do time aumentou 203% nos últimos cinco anos.
Hoje, o clube é avaliado em R$ 1,5 bilhão, valor que o coloca como o 14º clube mais valioso do Brasil, a melhor posição da sua história.
Quase 50% desse valor é puxado pelo elenco. Segundo o portal Transfermarkt, que acompanha o mercado de transferências do futebol, a equipe carioca é avaliada em cerca de R$ 782 milhões.
O ponta-direita Rayan, de 19 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro da equipe - algo em torno de R$ 162 milhões. Ele será o nome mais valioso da final da Copa do Brasil, seguido por Yuri Alberto, do Corinthians, estimado em R$ 142 milhões.
Primeiro Jogo: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena (0 a 0)
Segundo Jogo: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, no Maracanã
O Corinthians, mandante da primeira partida, iniciou sua caminhada na Copa do Brasil na terceira fase, após participar da Conmebol Libertadores. A equipe de Dorival Júnior passou por Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro para garantir seu lugar na final, superando o Cruzeiro nas penalidades nas semifinais.
Já o Vasco iniciou a competição na primeira fase e teve uma trajetória marcada por vitórias contra Botafogo e Fluminense nas fases finais. O time carioca, sob o comando de Fernando Diniz, também avançou à decisão ganhando nas penalidades e deve contar com força máxima na primeira perna da final, com exceção do lateral Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão.
Globo, sportv, Premiere, ge tv e Amazon Prime.