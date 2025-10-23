Tiago Splitter assume Portland e se torna 1º técnico brasileiro da NBA

O time de basquete norte-americano Portland Trail Brazers anunciou nesta quinta-feira o brasileiro Tiago Splitter como seu técnico interino. As informações são da ESPN americana.

Com isso, Splitter torna-se o primeiro brasileiro a treinar um time da NBA.

O ex-pivô fazia parte da comissão técnica da equipe e assumiu o posto após a prisão do treinador Chauncey Billups por envolvimento com apostas esportivas.

Escândalo de apostas e máfia italiana

O então técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e o armador do Miami Heat, Terry Rozier, foram presos na manhã desta quinta por envolvimento com apostas esportivas.

O FBI anunciou a prisão de outras 35 pessoas em duas investigações relacionadas a jogos de azar ilegais e partidas de pôquer organizadas pela máfia italiana.

Segundo o diretor do FBI, Kash Patel, foram usadas tecnologias sofisticadas no esquema, desde mesas com raios-x para ler as cartas, óculos especiais, leitores de fichas e máquinas manipuladas para distribuir cartas a jogadores específicos durante vários anos. "A fraude é impressionante", comentou Patel.

Trajetória de Splitter

Tiago Splitter, de 40 anos, já havia feito história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da NBA em 2014 com o San Antonio Spurs.

Como jogador, o brasileiro atuou na maior liga de basquete do mundo de 1999 a 2023.

Essa será sua primeira experiência como treinador principal num nível profissional. Antes, Splitter atuou como assistente técnico no Brooklyn Nets, Houston Rockets e no Paris Basketball, da França, onde conquistou dois títulos nacionais na última temporada.