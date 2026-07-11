Thiago Monteiro volta ao circuito no quali de Gstaad neste sábado

Thiago Monteiro voltou a competir neste sábado, 11, na fase classificatória do ATP 250 de Gstaad, torneio realizado em quadras de saibro, na Suíça. O tenista cearense estreou às 6h30 (horário de Brasília), diante do francês Pierre-Hugues Herbert, de 35 anos, atual 251º colocado do ranking da ATP.

Atualmente na 292ª posição do ranking mundial, Monteiro já ocupou o posto de número 61 do circuito.

Motivo do afastamento

O brasileiro, de 32 anos, ficou afastado após sofrer uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda durante o Challenger de São Paulo, no fim de março. Embora tenha retornado para disputar mais dois torneios em maio, precisou interromper novamente a sequência de competições por causa de uma nova inflamação.

Monteiro e Herbert se enfrentaram apenas uma vez no circuito. O duelo ocorreu em 2017, na fase classificatória do Masters 1000 de Roma, quando o brasileiro venceu a partida em três sets.

Próximo desafio

Quem avançar no confronto deste sábado poderá encarar o finlandês Otto Virtanen, cabeça de chave número 1 do quali e 140º do ranking, ou o suíço Dylan Dietrich, de 21 anos, que recebeu convite para a disputa e ocupa a 694ª colocação do mundo.

O vencedor de uma partida na fase classificatória de Gstaad soma sete pontos no ranking da ATP e garante uma premiação de 3.290 euros. Já a classificação para a chave principal rende 13 pontos na ATP, além da premiação correspondente à campanha no torneio principal.