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Fase de grupos copa 2026

Thiago Monteiro volta ao circuito no quali de Gstaad neste sábado

Thiago Monteiro estreia no quali do ATP 250 de Gstaad após período afastado por lesão na coxa esquerda

Thiago Monteiro: Cearense volta ao circuito no saibro de Gstaad e pode enfrentar Otto Virtanen na rodada seguinte (Mike Hewitt/Getty Images)

Thiago Monteiro: Cearense volta ao circuito no saibro de Gstaad e pode enfrentar Otto Virtanen na rodada seguinte (Mike Hewitt/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 08h53.

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Thiago Monteiro voltou a competir neste sábado, 11, na fase classificatória do ATP 250 de Gstaad, torneio realizado em quadras de saibro, na Suíça. O tenista cearense estreou às 6h30 (horário de Brasília), diante do francês Pierre-Hugues Herbert, de 35 anos, atual 251º colocado do ranking da ATP.

Atualmente na 292ª posição do ranking mundial, Monteiro já ocupou o posto de número 61 do circuito.

Motivo do afastamento

O brasileiro, de 32 anos, ficou afastado após sofrer uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda durante o Challenger de São Paulo, no fim de março. Embora tenha retornado para disputar mais dois torneios em maio, precisou interromper novamente a sequência de competições por causa de uma nova inflamação.

Monteiro e Herbert se enfrentaram apenas uma vez no circuito. O duelo ocorreu em 2017, na fase classificatória do Masters 1000 de Roma, quando o brasileiro venceu a partida em três sets.

Próximo desafio

Quem avançar no confronto deste sábado poderá encarar o finlandês Otto Virtanen, cabeça de chave número 1 do quali e 140º do ranking, ou o suíço Dylan Dietrich, de 21 anos, que recebeu convite para a disputa e ocupa a 694ª colocação do mundo.

O vencedor de uma partida na fase classificatória de Gstaad soma sete pontos no ranking da ATP e garante uma premiação de 3.290 euros. Já a classificação para a chave principal rende 13 pontos na ATP, além da premiação correspondente à campanha no torneio principal.

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