Quem é Thiago Monteiro? Tenista brasileiro vence Tsitsipas em Madri

Thiago Monteiro conquistou uma grande vitória no Madrid Open neste sábado, 27. O número 118 do mundo venceu o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo e sexto cabeça de chave do Masters 1.000. Com um duplo 6/4, foi a primeira vez que o brasileiro chegou à terceira rodada de um Masters 1.000 em dez participações de torneios deste nível. No Brasil, Monteiro é número 2. Em casa, ele é o primeiro filho adotivo de Fátima, que adotou mais duas meninas logo em seguida.

Em entrevista dada ao ATPTour.com, o tenista cearense disse que sua mãe biológica frequentava um grupo de uma igreja católica quando engravidou. Sem condições de criar um filho, ela acabou dando ele à mãe adotiva de Monteiro, Fátima, que, na época, sofria com um câncer de mama. Com o tempo, ela se recuperou da doença e adotou mais duas meninas, Jéssica e Letícia, que são as irmãs mais novas do tenista.

O curioso é que Monteiro não sabia que foi adotado até os seus dez anos de idade. Hoje, aos 29 anos, ele conta que nada mudou quando enfim descobriu a verdade, apesar de ser muito grato à mãe biológica. Fátima havia se separado há um ano quando adotou Thiago, criando ele e as duas filhas sozinha, enfrentando dificuldades financeiras e do câncer. Além de Jéssica e Letícia, Thiago também tinha um irmão mais velho, Faber, e uma terceira irmã, essa biológica, Flávia.

Na ínfância, Monteiro queria mesmo é ser jogador de futebol, mas conheceu o tênis através de Faber quando tinha 8 anos. Foi ele o seu maior incentivador. Após vários campeonatos, aos 14 anos, o tenista se mudou para o Sul do Brasil, para a academia do técnico de Gustavo Kuerten, Larri Passos. Foi quando Larri e Faber passaram a ser como agentes de Monteiro. "Eles me apoiaram na mudança, pagaram meus treinos e minha moradia", afirma em entrevista ao ATPTour.com.

Aos 15 anos, Monteiro estava cansado do tanto que o esporte exigia dele. Mas Larri contou que Guga também pensou em desistir, o que deu ânimo ao tenista cearense.

Hoje, Monteiro valoriza a oportunidade de retribuir à sua família através de seu sucesso no tênis. Ele compartilha sua alegria ao proporcionar uma casa melhor para sua mãe e expressa seu compromisso em honrar o apoio e amor que recebeu ao longo de sua jornada.