São Paulo volta a ter um torneio de tênis profissional. E com convidados estrelados

São Paulo sediou, de 2012 a 2019, o Brasil Open. O espanhol Rafael Nadal chegou a jogar – e a vencer - uma das edições. De lá para cá, a capital paulista deixou de ter um torneio de tênis de nível profissional para chamar de seu Até agora.

Começa neste sábado, 21 de março, no Jockey Club de São Paulo, a primeira edição do LA Open (Latin American Open), torneio internacional de tênis masculino que passa a integrar o calendário do circuito como um ATP Challenger 100.

A estrutura é inspirada em eventos de categoria ATP 500 e traz uma proposta que combina esporte e entretenimento nos dez dias de duração. Neste primeiro fim de semana, acontecem os jogos de qualifying e partidas de exibição com astro do esporte da bolinha amarela.

Jogos de Andy Roddick e del Potro

Entram em quadra o norte-americano Andy Roddick, ex-número 1 do mundo e campeão do US Open; o argentino Juan Martín del Potro, ex-top 3 e vencedor de Grand Slam; o também argentino Diego Schwartzman, que chegou ao top 8 e foi semifinalista de Roland Garros; e o brasileiro Fernando Meligeni, que chegou a ser número 25 no ranking da ATP.

E o esquadrão seria ainda mais estrelado. A participação de Schwartzman ocorre após a ausência de Andre Agassi, número um do mundo por 101 semanas e vencedor de oito torneios de Grand Slam, que deixou o evento por lesão nas costas.

A partir de segunda-feira, 23 de março, começam os jogos da chave principal do Challenger 100. A chave reúne atletas bem-posicionados no ranking mundial, incluindo nomes do top 100, como o argentino Thiago Tirante, o norte-americano Emilio Nava, o chileno Cristian Garín e o também argentino Román Burruchaga.

Um jantar para convidados será realizado na noite deste sábado com as estrelas internacionais, no próprio Jockey Club.

Entre os brasileiros, os destaques são João Lucas Reis, atual número dois do país, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Pedro Boscardin e o jovem Guto Miguel, de 17 anos, um dos destaques da nova geração e convidado pela organização.

Gastronomia requintada e ativação de marcas

O LA Open passa a integrar o circuito brasileiro profissional de tênis. O Rio Open, um ATP de nível 500, já teve 12 edições. No ano passado começou a ser realizado o SP Open, um WTA 250, no parque Villa Lobos, em São Paulo.

“O LA Open nasce com o objetivo de recolocar São Paulo no circuito do tênis profissional, trazendo um torneio de alto nível competitivo para a cidade”, diz Guilherme Velloso, diretor do torneio. “É uma oportunidade de aproximar o público dos grandes nomes do esporte e, ao mesmo tempo, fortalecer o desenvolvimento do tênis no país, com a presença de atletas brasileiros e internacionais em uma competição relevante dentro do calendário.”

A estrutura montada no Jockey Club ocupa uma área de cerca de 45 mil metros quadrados. A quadra central tem capacidade para 6.200 pessoas. O evento aposta em uma proposta ampliada de experiência, integrando esporte, gastronomia e entretenimento.

Restaurantes renomados da cidade, como A Casa do Porco, Osso, Jiquitaia, Koya 88, Tasca da Esquina, Da Mooca Pizza Shop, Amay, O Escandinavo e Bacio di Latte, estarão à disposição do público. Também haverá uma ala para ativações de marcas e lojas da Track&Field e Pro Spin/Dunlop.

A primeira edição do torneio conta com o apoio de marcas como Track & Field, Stella Artois, Claro, Grupo Iguatemi, Trousseau, Premium Lindóia, PlayPiso, Dunlop, Woods Wine, Reaxing, DobySeg, GlobalCorp, Waterdesign, Água Di e Barts&Co/Cyrelato.

“Desde o início pensamos o LA Open como uma plataforma que vai além do esporte”, diz Eduardo Secco, diretor do torneio e CEO da New Quality. “Queremos oferecer uma experiência completa, que combine o tênis com entretenimento, gastronomia e ativações de marcas, criando um ambiente que converse com o público da cidade, e também com parceiros que acreditam no projeto.”