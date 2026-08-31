Esporte
Fase de grupos copa 2026

Tabela do Brasileirão: Flamengo encosta no Palmeiras e Vasco volta ao Z-4

Após os jogos da 25ª rodada, diferença na liderança cai para quatro pontos; veja classificação, resultados e próximos jogos do campeonato Brasileiro de 2026

Flamengo: vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo deixa o time a quatro pontos do Palmeiras (Rodrigo Valle/Getty Images)

Flamengo: vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo deixa o time a quatro pontos do Palmeiras (Rodrigo Valle/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 07h03.

Priorizar nos meus resultados Google

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 no domingo, 30, e diminuiu para quatro pontos a distância para o líder Palmeiras na tabela do Brasileirão 2026. O Rubro-Negro soma 48 pontos e ainda tem um jogo a menos do que o time paulista, que chegou aos 52 após empatar por 1 a 1 com o Mirassol.

Na parte de baixo da classificação, o Vasco voltou à zona de rebaixamento mesmo após derrotar o Cruzeiro por 3 a 1. A equipe carioca ocupa a 17ª posição, com 25 pontos, mesma pontuação de Mirassol e Internacional.

A 25ª rodada ainda terá o confronto entre Remo e Coritiba, marcado para esta segunda-feira, 31, às 20h, no Mangueirão, em Belém. Depois da partida, faltarão 13 rodadas para o fim do campeonato.

Tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Pos.ClubePTSJVEDGPGCSGCACV%
1Palmeiras5225157345212451569
2Flamengo4824146448212747666
3Athletico Paranaense4525136637251255260
4Fluminense422511953932772356
5Bahia4025101053730764453
6Cruzeiro392511683536-163452
7Atlético Mineiro362410683228441450
8Red Bull Bragantino352410592925469448
9Coritiba SAF34249783031-143947
10Corinthians32258892625169742
11São Paulo302486102928155341
12Botafogo302486103740-374541
13Vitória292585122437-1359338
14Santos FC29247893436-267840
15Grêmio282477102732-561838
16Mirassol252467112737-1063734
17Vasco da Gama SAF252467112739-1250334
18Internacional2525510102631-564433
19Remo232458112839-1147531
20Chapecoense142428142549-2451419
Legenda: PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento.
Fonte: CBF

Resultados da 25ª rodada do Brasileirão

A rodada começou no sábado, 29, com vitórias de Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco. No domingo, 30, Flamengo, Santos, Grêmio e Bahia também venceram, enquanto Athletico Paranaense x Fluminense e Mirassol x Palmeiras terminaram empatados.

Sábado, 29

  • Atlético Mineiro 2 x 1 Vitória — Arena MRV
  • São Paulo 2 x 1 Red Bull Bragantino — Morumbi
  • Vasco 3 x 1 Cruzeiro — São Januário

Domingo, 30

  • Athletico Paranaense 3 x 3 Fluminense — Arena da Baixada
  • Flamengo 3 x 0 Botafogo — Maracanã
  • Corinthians 0 x 1 Santos — Neo Química Arena
  • Mirassol 1 x 1 Palmeiras — José Maria de Campos Maia
  • Grêmio 3 x 1 Chapecoense — Arena do Grêmio
  • Bahia 3 x 2 Internacional — Arena Fonte Nova

Segunda-feira, 31

  • Remo x Coritiba — 20h, no Mangueirão

Próximos jogos do Brasileirão 2026: veja a agenda da 26ª rodada

A 26ª rodada começa no sábado, 5, com três partidas. O encerramento ocorre na segunda-feira, 7, com Vitória x Grêmio.

Sábado, 5

  • Bragantino x Bahia — 16h, no Cícero de Souza Marques
  • São Paulo x Atlético Mineiro — 18h30, no Morumbi
  • Fluminense x Vasco — 21h, no Maracanã

Domingo, 6

  • Coritiba x Mirassol — 11h, no Couto Pereira
  • Cruzeiro x Athletico Paranaense — 16h, no Mineirão
  • Internacional x Santos — 16h, no Beira-Rio
  • Remo x Flamengo — 16h, no Mangueirão
  • Botafogo x Palmeiras — 18h30, no Nilton Santos
  • Corinthians x Chapecoense — 19h30, na Neo Química Arena

Segunda-feira, 7

  • Vitória x Grêmio — 20h, no Manoel Barradas
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosBrasileirão
Próximo

Mais de Esporte

CBF bate recorde e vende direitos da Copa do Brasil por R$ 4 bilhões

Bortoleto pode pontuar no GP da Itália? Audi abre recurso; entenda o caso

CBF escolhe Brasília para primeira final em jogo único da Copa do Brasil

Semifinais da Copa do Brasil 2026: confira os mandos de campo

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa AtlasIntel: Lula tem 47,7% e Flávio Bolsonaro, 37%, em Alagoas

ESG

Ambev cria instituto para ampliar rede de empresas em torno da inclusão produtiva

Marketing

61% dos criadores de produtos digitais já usam automação nas vendas

EXAME Agro

Rumo deve crescer com o agro em 2026, mas o Santander tem um alerta