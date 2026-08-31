Tabela do Brasileirão: Flamengo encosta no Palmeiras e Vasco volta ao Z-4

Flamengo: vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo deixa o time a quatro pontos do Palmeiras (Rodrigo Valle/Getty Images)
Repórter
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 07h03.
O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 no domingo, 30, e diminuiu para quatro pontos a distância para o líder Palmeiras na tabela do Brasileirão 2026. O Rubro-Negro soma 48 pontos e ainda tem um jogo a menos do que o time paulista, que chegou aos 52 após empatar por 1 a 1 com o Mirassol.
Na parte de baixo da classificação, o Vasco voltou à zona de rebaixamento mesmo após derrotar o Cruzeiro por 3 a 1. A equipe carioca ocupa a 17ª posição, com 25 pontos, mesma pontuação de Mirassol e Internacional.
A 25ª rodada ainda terá o confronto entre Remo e Coritiba, marcado para esta segunda-feira, 31, às 20h, no Mangueirão, em Belém. Depois da partida, faltarão 13 rodadas para o fim do campeonato.
|Pos.
|Clube
|PTS
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|CA
|CV
|%
|1
|Palmeiras
|52
|25
|15
|7
|3
|45
|21
|24
|51
|5
|69
|2
|Flamengo
|48
|24
|14
|6
|4
|48
|21
|27
|47
|6
|66
|3
|Athletico Paranaense
|45
|25
|13
|6
|6
|37
|25
|12
|55
|2
|60
|4
|Fluminense
|42
|25
|11
|9
|5
|39
|32
|7
|72
|3
|56
|5
|Bahia
|40
|25
|10
|10
|5
|37
|30
|7
|64
|4
|53
|6
|Cruzeiro
|39
|25
|11
|6
|8
|35
|36
|-1
|63
|4
|52
|7
|Atlético Mineiro
|36
|24
|10
|6
|8
|32
|28
|4
|41
|4
|50
|8
|Red Bull Bragantino
|35
|24
|10
|5
|9
|29
|25
|4
|69
|4
|48
|9
|Coritiba SAF
|34
|24
|9
|7
|8
|30
|31
|-1
|43
|9
|47
|10
|Corinthians
|32
|25
|8
|8
|9
|26
|25
|1
|69
|7
|42
|11
|São Paulo
|30
|24
|8
|6
|10
|29
|28
|1
|55
|3
|41
|12
|Botafogo
|30
|24
|8
|6
|10
|37
|40
|-3
|74
|5
|41
|13
|Vitória
|29
|25
|8
|5
|12
|24
|37
|-13
|59
|3
|38
|14
|Santos FC
|29
|24
|7
|8
|9
|34
|36
|-2
|67
|8
|40
|15
|Grêmio
|28
|24
|7
|7
|10
|27
|32
|-5
|61
|8
|38
|16
|Mirassol
|25
|24
|6
|7
|11
|27
|37
|-10
|63
|7
|34
|17
|Vasco da Gama SAF
|25
|24
|6
|7
|11
|27
|39
|-12
|50
|3
|34
|18
|Internacional
|25
|25
|5
|10
|10
|26
|31
|-5
|64
|4
|33
|19
|Remo
|23
|24
|5
|8
|11
|28
|39
|-11
|47
|5
|31
|20
|Chapecoense
|14
|24
|2
|8
|14
|25
|49
|-24
|51
|4
|19
|Legenda: PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento.
|Fonte: CBF
A rodada começou no sábado, 29, com vitórias de Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco. No domingo, 30, Flamengo, Santos, Grêmio e Bahia também venceram, enquanto Athletico Paranaense x Fluminense e Mirassol x Palmeiras terminaram empatados.
A 26ª rodada começa no sábado, 5, com três partidas. O encerramento ocorre na segunda-feira, 7, com Vitória x Grêmio.