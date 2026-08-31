Tabela do Brasileirão: Flamengo encosta no Palmeiras e Vasco volta ao Z-4

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 no domingo, 30, e diminuiu para quatro pontos a distância para o líder Palmeiras na tabela do Brasileirão 2026. O Rubro-Negro soma 48 pontos e ainda tem um jogo a menos do que o time paulista, que chegou aos 52 após empatar por 1 a 1 com o Mirassol.

Na parte de baixo da classificação, o Vasco voltou à zona de rebaixamento mesmo após derrotar o Cruzeiro por 3 a 1. A equipe carioca ocupa a 17ª posição, com 25 pontos, mesma pontuação de Mirassol e Internacional.

A 25ª rodada ainda terá o confronto entre Remo e Coritiba, marcado para esta segunda-feira, 31, às 20h, no Mangueirão, em Belém. Depois da partida, faltarão 13 rodadas para o fim do campeonato.

Tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Pos. Clube PTS J V E D GP GC SG CA CV % 1 Palmeiras 52 25 15 7 3 45 21 24 51 5 69 2 Flamengo 48 24 14 6 4 48 21 27 47 6 66 3 Athletico Paranaense 45 25 13 6 6 37 25 12 55 2 60 4 Fluminense 42 25 11 9 5 39 32 7 72 3 56 5 Bahia 40 25 10 10 5 37 30 7 64 4 53 6 Cruzeiro 39 25 11 6 8 35 36 -1 63 4 52 7 Atlético Mineiro 36 24 10 6 8 32 28 4 41 4 50 8 Red Bull Bragantino 35 24 10 5 9 29 25 4 69 4 48 9 Coritiba SAF 34 24 9 7 8 30 31 -1 43 9 47 10 Corinthians 32 25 8 8 9 26 25 1 69 7 42 11 São Paulo 30 24 8 6 10 29 28 1 55 3 41 12 Botafogo 30 24 8 6 10 37 40 -3 74 5 41 13 Vitória 29 25 8 5 12 24 37 -13 59 3 38 14 Santos FC 29 24 7 8 9 34 36 -2 67 8 40 15 Grêmio 28 24 7 7 10 27 32 -5 61 8 38 16 Mirassol 25 24 6 7 11 27 37 -10 63 7 34 17 Vasco da Gama SAF 25 24 6 7 11 27 39 -12 50 3 34 18 Internacional 25 25 5 10 10 26 31 -5 64 4 33 19 Remo 23 24 5 8 11 28 39 -11 47 5 31 20 Chapecoense 14 24 2 8 14 25 49 -24 51 4 19 Legenda: PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento. Fonte: CBF

Resultados da 25ª rodada do Brasileirão

A rodada começou no sábado, 29, com vitórias de Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco. No domingo, 30, Flamengo, Santos, Grêmio e Bahia também venceram, enquanto Athletico Paranaense x Fluminense e Mirassol x Palmeiras terminaram empatados.

Sábado, 29

Atlético Mineiro 2 x 1 Vitória — Arena MRV

São Paulo 2 x 1 Red Bull Bragantino — Morumbi

Vasco 3 x 1 Cruzeiro — São Januário

Domingo, 30

Athletico Paranaense 3 x 3 Fluminense — Arena da Baixada

Flamengo 3 x 0 Botafogo — Maracanã

Corinthians 0 x 1 Santos — Neo Química Arena

Mirassol 1 x 1 Palmeiras — José Maria de Campos Maia

Grêmio 3 x 1 Chapecoense — Arena do Grêmio

Bahia 3 x 2 Internacional — Arena Fonte Nova

Segunda-feira, 31

Remo x Coritiba — 20h, no Mangueirão

Próximos jogos do Brasileirão 2026: veja a agenda da 26ª rodada

A 26ª rodada começa no sábado, 5, com três partidas. O encerramento ocorre na segunda-feira, 7, com Vitória x Grêmio.

Sábado, 5

Bragantino x Bahia — 16h, no Cícero de Souza Marques

São Paulo x Atlético Mineiro — 18h30, no Morumbi

Fluminense x Vasco — 21h, no Maracanã

Domingo, 6

Coritiba x Mirassol — 11h, no Couto Pereira

Cruzeiro x Athletico Paranaense — 16h, no Mineirão

Internacional x Santos — 16h, no Beira-Rio

Remo x Flamengo — 16h, no Mangueirão

Botafogo x Palmeiras — 18h30, no Nilton Santos

Corinthians x Chapecoense — 19h30, na Neo Química Arena

Segunda-feira, 7