Mirassol x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Mirassol e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 20h30, no estádio Maião, em Mirassol, interior de São Paulo. O confronto encerra a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.

O Leão do Interior viu sua sequência de bons resultados ser interrompida ao perder para o Fluminense fora de casa na última rodada. Agora, jogando diante de sua torcida, a equipe comandada por Rafael Guanaes aposta no fator casa para voltar a vencer e se manter na zona intermediária da tabela.

Já o Palmeiras vive um momento de euforia. O Verdão venceu o Santos no clássico paulista da última rodada e abriu vantagem na liderança do campeonato. Com 68 pontos, a equipe de Abel Ferreira tenta manter o ritmo para se aproximar do título brasileiro, com o apoio de um elenco equilibrado e em boa fase.

Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Mirassol e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo Mirassol x Palmeiras hoje?

A partida estará disponível online exclusivamente para assinantes do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon.

Prováveis escalações de Mirassol x Palmeiras

Mirassol – Técnico: Rafael Guanaes

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.