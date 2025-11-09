Esporte

Mirassol x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Mirassol x Palmeiras é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10h43.

O Mirassol e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 20h30, no estádio Maião, em Mirassol, interior de São Paulo. O confronto encerra a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.

O Leão do Interior viu sua sequência de bons resultados ser interrompida ao perder para o Fluminense fora de casa na última rodada. Agora, jogando diante de sua torcida, a equipe comandada por Rafael Guanaes aposta no fator casa para voltar a vencer e se manter na zona intermediária da tabela.

Já o Palmeiras vive um momento de euforia. O Verdão venceu o Santos no clássico paulista da última rodada e abriu vantagem na liderança do campeonato. Com 68 pontos, a equipe de Abel Ferreira tenta manter o ritmo para se aproximar do título brasileiro, com o apoio de um elenco equilibrado e em boa fase.

Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Mirassol e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo Mirassol x Palmeiras hoje?

A partida estará disponível online exclusivamente para assinantes do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon.

Prováveis escalações de Mirassol x Palmeiras

  • Mirassol – Técnico: Rafael Guanaes
    Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
  • Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira
    Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

