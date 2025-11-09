Mirassol x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Mirassol e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 20h30, no estádio Maião, em Mirassol, interior de São Paulo. O confronto encerra a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.
O Leão do Interior viu sua sequência de bons resultados ser interrompida ao perder para o Fluminense fora de casa na última rodada. Agora, jogando diante de sua torcida, a equipe comandada por Rafael Guanaes aposta no fator casa para voltar a vencer e se manter na zona intermediária da tabela.
Já o Palmeiras vive um momento de euforia. O Verdão venceu o Santos no clássico paulista da última rodada e abriu vantagem na liderança do campeonato. Com 68 pontos, a equipe de Abel Ferreira tenta manter o ritmo para se aproximar do título brasileiro, com o apoio de um elenco equilibrado e em boa fase.
Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, às 20h30, entre Mirassol e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Prime Video.
Como assistir online o jogo Mirassol x Palmeiras hoje?
A partida estará disponível online exclusivamente para assinantes do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon.
Prováveis escalações de Mirassol x Palmeiras
- Mirassol – Técnico: Rafael Guanaes
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
- Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.
-
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
-
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
-
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
-
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
-
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
-
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
-
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
-
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
-
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
-
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
-
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
-
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)