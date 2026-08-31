Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

David, do Vasco, é alvo de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

Operação A Tropa cumpre 15 mandados de busca e quatro de prisão temporária em quatro estados e no Distrito Federal

David Corrêa: atacante do Vasco é alvo de buscas em operação da Polícia Civil que investiga organização criminosa (Reprodução/Instagram)

David Corrêa: atacante do Vasco é alvo de buscas em operação da Polícia Civil que investiga organização criminosa (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09h43.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 12h57.

Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou nesta segunda-feira, 31, a Operação A Tropa, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

Entre os alvos está o atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, que teve endereços ligados a ele incluídos nas buscas no Rio de Janeiro.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. As diligências ocorrem no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, com participação de cerca de 100 policiais civis.

No Rio, agentes da 14ª DP (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumpriram três mandados de busca. Entre os locais estavam a residência do jogador, na Barra da Tijuca, e o centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá.

David acompanhou as diligências no CT do clube e não deu declarações à imprensa ao deixar o local, segundo relatos publicados nesta segunda-feira. O Vasco informou que está colaborando com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações.

O jogador não foi apontado como preso na operação. As buscas fazem parte de uma investigação ainda em andamento, e não há, até o momento, informação pública sobre eventual denúncia ou condenação contra o atleta.

O que a polícia investiga

A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo e tenta esclarecer a atuação de um grupo com ramificações em diferentes estados. Segundo as autoridades, entre as hipóteses analisadas está a participação de atletas profissionais e empresários ligados à organização.

As circunstâncias que levaram David a entrar no radar da investigação ainda não foram detalhadas publicamente. Informações divulgadas nesta segunda-feira apontam que os investigadores chegaram a atletas a partir de elementos obtidos durante a apuração, mas o inquérito segue sob sigilo.

Operação A Tropa

A ofensiva ocorre de maneira simultânea em diferentes regiões do país e mobiliza, além dos policiais, mais de 38 viaturas e dois helicópteros, segundo informações divulgadas pelas autoridades. A investigação é coordenada por unidades especializadas da Polícia Civil capixaba.

O nome A Tropa, de acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, faz referência à forma como os próprios investigados se referiam ao grupo. A operação ainda está em andamento e as autoridades não divulgaram, até o momento, um balanço completo das apreensões realizadas.

Por que importa

A investigação coloca um jogador de um dos principais clubes do futebol brasileiro no centro de uma apuração sobre uma organização criminosa com atuação interestadual. A inclusão de atletas e empresários entre os alvos amplia o alcance da investigação para além das atividades tradicionalmente associadas ao grupo suspeito.

Como a operação ainda está em curso, a participação de David Corrêa ou de outros atletas nos crimes investigados ainda precisa ser esclarecida pela Polícia Civil. Ser alvo de busca e apreensão não significa, por si só, que o jogador tenha sido responsabilizado criminalmente.

 

Acompanhe tudo sobre:FutebolPolícia Civil
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir