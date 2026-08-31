David, do Vasco, é alvo de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou nesta segunda-feira, 31, a Operação A Tropa, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

Entre os alvos está o atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, que teve endereços ligados a ele incluídos nas buscas no Rio de Janeiro.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. As diligências ocorrem no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, com participação de cerca de 100 policiais civis.

No Rio, agentes da 14ª DP (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumpriram três mandados de busca. Entre os locais estavam a residência do jogador, na Barra da Tijuca, e o centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá.

David acompanhou as diligências no CT do clube e não deu declarações à imprensa ao deixar o local, segundo relatos publicados nesta segunda-feira. O Vasco informou que está colaborando com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações.

O jogador não foi apontado como preso na operação. As buscas fazem parte de uma investigação ainda em andamento, e não há, até o momento, informação pública sobre eventual denúncia ou condenação contra o atleta.

O que a polícia investiga

A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo e tenta esclarecer a atuação de um grupo com ramificações em diferentes estados. Segundo as autoridades, entre as hipóteses analisadas está a participação de atletas profissionais e empresários ligados à organização.

As circunstâncias que levaram David a entrar no radar da investigação ainda não foram detalhadas publicamente. Informações divulgadas nesta segunda-feira apontam que os investigadores chegaram a atletas a partir de elementos obtidos durante a apuração, mas o inquérito segue sob sigilo.

Operação A Tropa

A ofensiva ocorre de maneira simultânea em diferentes regiões do país e mobiliza, além dos policiais, mais de 38 viaturas e dois helicópteros, segundo informações divulgadas pelas autoridades. A investigação é coordenada por unidades especializadas da Polícia Civil capixaba.

O nome A Tropa, de acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, faz referência à forma como os próprios investigados se referiam ao grupo. A operação ainda está em andamento e as autoridades não divulgaram, até o momento, um balanço completo das apreensões realizadas.

Por que importa

A investigação coloca um jogador de um dos principais clubes do futebol brasileiro no centro de uma apuração sobre uma organização criminosa com atuação interestadual. A inclusão de atletas e empresários entre os alvos amplia o alcance da investigação para além das atividades tradicionalmente associadas ao grupo suspeito.

Como a operação ainda está em curso, a participação de David Corrêa ou de outros atletas nos crimes investigados ainda precisa ser esclarecida pela Polícia Civil. Ser alvo de busca e apreensão não significa, por si só, que o jogador tenha sido responsabilizado criminalmente.