Universidade americana vende mictórios de estádio por R$ 16 mil

RESUMO | Uma reportagem do The Athletic revelou que a Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, encontrou uma maneira inusitada — e lucrativa — de faturar com a reforma centenária do Memorial Stadium: colocar à venda mictórios usados por torcedores ao longo de décadas pelo valor de US$ 3 mil cada.

Oo colecionismo esportivo parece não ter limites. Segundo reportagem publicada pelo site The Athletic, a Universidade de Nebraska decidiu testar os fanatismo de seus torcedores ao colocar à venda os mictórios de aço inoxidável retirados diretamente dos banheiros do tradicional Memorial Stadium, palco que será totalmente remodelado até a temporada de 2028.

A proposta é simples, embora um tanto excêntrica: por módicos US$ 3.000 (cerca de R$ 16 mil na cotação atual), qualquer torcedor apaixonado pelos Cornhuskers pode comprar uma autêntica calha sanitária de 72 a 96 polegadas e pesando cerca de 300 quilos, que testemunhou décadas de comemorações, alívios pós-jogo e muitas cervejas consumidas nas arquibancadas desde 1923.

Decoração exótica e certificado de autenticidade

De acordo com a página de vendas oficial do projeto (batizado de BuyGBR), a ideia é transformar um item estritamente funcional em uma peça para garagens, porões ou "salas temáticas" de futebol.

A descrição do produto brinca abertamente com a reação dos amigos ao visitarem o novo dono da relíquia:

"Ninguém vai entrar na sua garagem, porão ou quintal e perguntar: 'Onde você achou essa calha sanitária de estádio?'. Eles vão perguntar: 'Espera. Isso é de verdade do Memorial Stadium?'", diverte-se o anúncio.

Para tranquilidade dos compradores mais exigentes, a universidade garante que todas as peças — assim como bebedouros de aço vendidos a US$ 2.500 — foram devidamente higienizadas e acompanham um certificado oficial de autenticidade, detalhando exatamente em qual setor e banheiro do estádio centenário o mictório ficava instalado.

Sucesso de vendas e outras excentricidades do "Big Red Rebuild"

A estratégia de comercializar os espólios da reforma — apelidada de Big Red Rebuild — tem sido um sucesso surpreendente. Joe DiPietro, cofundador da Rare Goods (empresa que auxilia na campanha de vendas), revelou ao The Athletic que sete dos trinta mictórios disponíveis já haviam sido arrematados logo nos primeiros dias.

Apesar de inusitados, os mictórios não são os itens mais concorridos. Placas informativas de banheiros e portões de controle de acesso esgotam em minutos após irem ao ar, enquanto as tradicionais cadeiras de estádio (vendidas a US$ 25, cerca de R$ 125 reais) e bancos fabricados com a madeira de demolição das arquibancadas (por US$ 429, cerca de R$ 2150) lideram a preferência dos torcedores nostálgicos.

Para quem tiver coragem (e espaço livre na caminhonete), a retirada das peças gigantescas deverá ser agendada diretamente em Lincoln, no estado de Nebraska, entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro. Resta saber se o novo dono terá coragem de instalar o troféu em pleno funcionamento na sala de casa.

O imponente Memorial Stadium: a histórica e mítica "Sea of Red" de Nebraska

Inaugurado em 13 de outubro de 1923, o Memorial Stadium — localizado no campus da Universidade de Nebraska–Lincoln — é muito mais do que a casa tradicional do time de futebol americano universitário Nebraska Cornhuskers.

Conhecido pelo apelido de "The Sea of Red" (O Mar Vermelho) devido à onda rubra formada por seus torcedores nas arquibancadas, o estádio é considerado um dos templos do esporte universitário nos Estados Unidos.

Construído originalmente com fundos e doações lideradas pela Nebraska Memorial Association para homenagear os veteranos de guerra dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, o local passou por diversas transformações estruturais ao longo de suas dez décadas de história.

Tradições, recordes e modernizações

O lendário recorde de lotação: O estádio ostenta uma marca histórica no esporte universitário, tendo esgotado mais de 414 jogos consecutivos desde 1962, estabelecendo um recorde absoluto na NCAA.

O estádio ostenta uma marca histórica no esporte universitário, tendo esgotado mais de 414 jogos consecutivos desde 1962, estabelecendo um recorde absoluto na NCAA. Marcos multiesportivos: Embora tenha capacidade oficial ajustada para 85.458 espectadores após reformas recentes que alargaram assentos e melhoraram o conforto, o Memorial Stadium já ultrapassou suas próprias fronteiras. Em agosto de 2023, o local sediou o Volleyball Day in Nebraska, atraindo um público de 92.003 pessoas — recorde mundial absoluto de público para um evento esportivo feminino .

Embora tenha capacidade oficial ajustada para 85.458 espectadores após reformas recentes que alargaram assentos e melhoraram o conforto, o Memorial Stadium já ultrapassou suas próprias fronteiras. . O ambicioso projeto de reforma: Atualmente, o estádio passa por um novo plano massivo de reestruturação aprovado oficialmente, orçado em cerca de US$ 600 milhões (cerca de R$ 3 bilhões) e com conclusão prevista para 2028. A remodelação do setor sul visa modernizar o complexo, unindo a rica herança de 103 anos de história à exigência de novas experiências para os torcedores no futebol universitário moderno.

O que a Universidade de Nebraska está vendendo?

A instituição está comercializando itens de demolição do Memorial Stadium, incluindo calhas sanitárias (mictórios) usadas por torcedores ao longo de décadas.

Quanto custa um mictório do estádio?

Cada unidade de aço inoxidável é vendida por US$ 3.000 (aproximadamente R$ 16 mil).

Os itens vêm limpos e garantidos?

Sim. As peças foram devidamente higienizadas e vêm acompanhadas de um certificado oficial de autenticidade emitido pela universidade.

Qual é o destino dos lucros e o motivo das vendas?

Os itens são comercializados como parte da reestruturação do estádio para a grande reforma planejada até a temporada de 2028.