O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, sinalizou que pretende analisar ainda neste ano os relatórios da Polícia Federal (PF) que tratam de menções a ministros da Corte encontradas no material apreendido com o banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao caso Banco Master, segundo informações de O Globo.

Na semana passada, Fachin recebeu dez relatórios produzidos pela PF. Seis deles foram arquivados de imediato, enquanto outros quatro foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR) por mencionarem os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques.

A PGR recebeu os documentos na última segunda-feira e terá prazo inicial de 15 dias para apresentar manifestação. Como se trata de um procedimento administrativo, o período poderá ser prorrogado. A expectativa é que o parecer seja concluído no início da segunda semana de dezembro.

PGR poderá sugerir três caminhos

Após a análise do material, caberá à Procuradoria indicar as providências consideradas adequadas.

Entre as possibilidades estão:

Arquivamento dos relatórios;

Abertura formal de investigação;

Realização de uma apuração preliminar antes de eventual investigação.

Somente após receber o posicionamento da PGR é que Fachin deverá definir os próximos passos.

Fachin pode adotar medidas preliminares

Antes de qualquer julgamento colegiado, o presidente da Corte poderá tomar medidas intermediárias. Entre elas estão pedidos de esclarecimentos aos próprios ministros mencionados nos relatórios ou novas diligências junto à Polícia Federal.

Procedimento semelhante já foi adotado por Fachin em setembro, quando abriu prazo para manifestação do ministro Alexandre de Moraes antes de levar ao plenário um relatório produzido por determinação do ministro André Mendonça.

STF ainda discute formato da tramitação

Outro ponto que permanece indefinido é a relação entre os novos relatórios e o processo anteriormente analisado pelo plenário envolvendo mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro sobre Alexandre de Moraes.

O julgamento desse caso foi interrompido em setembro após pedido de vista do ministro Flávio Dino. O prazo para devolução do processo termina em dezembro.

Redistribuição dos casos é uma das hipóteses

Também segue em discussão a possível redistribuição de futuras investigações relacionadas a ministros do Supremo.

Uma das alternativas consideradas seria realizar um sorteio entre ministros que tiveram seus relatórios arquivados por conterem apenas citações indiretas feitas por terceiros.

Nesse cenário, eventuais procedimentos poderiam deixar o gabinete de Fachin e ser encaminhados para um dos seguintes ministros: