RESUMO ＋ A regulamentação do lobby no Brasil está em discussão no Congresso há cerca de três décadas. Rodrigo Navarro defende que a renovação parlamentar exige maior profissionalização das relações institucionais e governamentais. Segundo o Anuário ORIGEM LATAM 2025, 72,1% dos líderes corporativos da área apoiam a criação de um cadastro público de profissionais.

Por Rodrigo Navarro*

Diante de um novo Congresso, em que quase 40% das cadeiras da Câmara foram ocupadas por novos parlamentares, o setor produtivo precisará intensificar e rever suas formas de interlocução.

O trânsito restrito às lideranças tradicionais já não atende à dinâmica atual: a articulação migrou para bancadas temáticas, comissões técnicas, e interações unindo diferentes setores em torno de interesses comuns.

Neste cenário, a atividade de relações institucionais e governamentais (RIG) tende a ser cada vez mais estratégica, profissional e especializada.

Serão os profissionais com argumentos técnicos qualificados com análises de impacto regulatório, dados econômicos – como geração de empregos e investimentos – e notas técnicas juridicamente robustas, os que tenderão a influenciar mais o debate parlamentar.

Em meio a decisões de grande impacto — da regulamentação da reforma tributária aos rumos da transição energética e da inteligência artificial — o diálogo do setor privado com as frentes temáticas do legislativo serão ainda mais relevantes.

E esse ambiente complexo com novos atores torna ainda mais necessário definir parâmetros claros de relacionamento por meio da regulamentação da defesa de interesses.

A regulamentação do lobby no Congresso Nacional

Há cerca de três décadas essa discussão patina no Congresso, iniciada por um projeto de lei (PL) de autoria de Marco Maciel.

Desde que a última principal proposta que avançou sobre o tema (o PL 1.202/07, que no Senado tramita como PL 2.914/22) começou a tramitar, o Legislativo viu sua composição mudar ao longo de cinco legislaturas.

Enquanto o texto segue travado em comissões técnicas, o país continua aprovando leis e normas todos os dias.

A ausência de regras claras não impede que o contato entre governos e empresas aconteça, mas deixa de trazer importantes elementos para que essa atividade ocorra com uma maior transparência e segurança jurídica que o Brasil tanto precisa.

O papel das relações institucionais e governamentais

O profissional de RIG atua diretamente para diminuir a assimetria técnica do processo decisório.

Ele faz parte do processo democrático dimensionando aos relatores os reflexos concretos de uma emenda tributária, os gargalos de uma cadeia logística ou as consequências de um novo regramento setorial.

Parlamentares e formuladores de políticas públicas não têm como dominar as minúcias de todos os setores de um país. Sem dados econômicos, estudos, comparativos de melhores práticas nacionais e internacionais, análises técnicas consistentes baseadas em dados, a tomada de decisão empobrece e abre margem a distorções.

A diferença entre lobby e tráfico de influência

A excessiva demora na aprovação de uma lei que regulamente o lobby, inclusive em desalinho com o que já é prática em muitos outros países e com o que preconiza a OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, perpetua uma confusão injusta: misturar a representação legítima de interesses a crimes como tráfico de influência e corrupção ativa.

O ilícito opera sob reserva, na compra de facilidades e na troca de vantagens pessoais. A representação institucional técnica, por outro lado, baseia-se em estudos fundamentados, audiências públicas e argumentos subscritos com autoria e representação assumidas perante o Estado.

A falta de balizas administrativas objetivas deixa desprotegida a interlocução legítima e transparente.

Sem uma regulação clara sobre deveres e condutas, transfere-se para a seara penal o papel de julgar qualquer aproximação institucional entre o setor produtivo e o Estado, criando um ambiente permanente de presunção de má-fé e insegurança decisória.

Como funciona a regulamentação do lobby em outros países

A experiência internacional atesta que regras transparentes fortalecem as instituições.

O relatório Lobbying in the 21st Century, da OCDE, ilustra essa virada de chave: se em 2006 apenas 4 países do bloco regulavam a matéria, hoje mais da metade dos países membros adota marcos formais de transparência e integridade pública.

Essa abertura dialoga diretamente com o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), da Transparência Internacional, cujos líderes no ranking global — com índices de integridade superiores a 80 pontos — têm em comum marcos regulatórios que mitigam a captura do Estado.

As democracias consolidadas não proibiram o diálogo com as empresas, mas instituíram cadastros obrigatórios, agendas públicas e a pegada legislativa (legislative footprint), permitindo rastrear quem participou dos debates e quais estudos técnicos embasaram cada decisão.

O recente caso de Portugal ilustra bem essa transição. Após anos de debates semelhantes aos que acontecem no Brasil, o parlamento português instituiu em janeiro de 2026 deveres de conduta, quarentenas e transparência ativa nas agendas públicas.

O diálogo não foi engessado, ao contrário, ganhou profissionalismo, abrindo espaço para consultorias estruturadas, programas de integridade e debates ancorados em evidências jurídicas e econômicas.

O mercado brasileiro de relações governamentais e a defesa de interesses

O mercado brasileiro já expressou que busca essa evolução.

Dados do Anuário ORIGEM LATAM 2025 mostram que 72,1% dos líderes corporativos de RIG e 79,4% dos dirigentes de entidades setoriais defendem abertamente a criação de um cadastro público de profissionais que atuam nesta área.

As organizações sérias compreendem que a publicidade das interações é a resposta definitiva para conferir legitimidade ao setor e blindar a atividade contra generalizações imprecisas e pejorativas.

Ao regulamentar a representação de interesses com regras claras e rastreáveis, ganha a atividade de RIG, seus praticantes e o país, contribuindo para elevar o rigor técnico das decisões públicas e maior segurança jurídica, indispensável para atrair investimentos.

*Rodrigo Navarro é doutor em Administração, membro do CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável) da Presidência da República, Coordenador do MBA em Relações Governamentais da FGV, Presidente Executivo da ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), e um dos realizadores do Anuário ORIGEM LATAM.