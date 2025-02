Super Bowl 2025: Eagles massacra Chiefs por 40 a 22 e vence segundo título de sua história

O Philaldephia Eagles venceu de forma avassaladora o Kansas City Chiefs na noite deste domingo, 9, pelo Super Bowl LIX, por 40 a 22. Foi um verdadeiro massacre.

No primeiro tempo, o placar marcou 24 a 0. Foi a maior diferença já registrada num intervalo de Super Bowl. Nenhum time jamais conseguiu tirar uma diferença de dois dígitos na final da NFL indo para o vestiário. A sina continua.

E foi uma vingança com gosto especial, já que no Super Bowl 57 os Chiefs venceram os Eagles por 38 a 35.

O ataque do bicampeão da NFL não produziu absolutamente nada. A defesa dos Eagles acabaram com Patrick Mahomes e cia. Tanto que Travis Kelce conseguiu fazer uma recepção apenas no terceiro período. Mesmo apagado, o tight end passou a lenda Jerry Rice com mais recepções já feitas na história do Super Bowl, com 34.

Primeiro tempo de um time só

Os Eagles tiveram 179 jardas nos dois primeiros quartos - isso que Saquon Barkley correu para apenas 31 em 12 carregadas. Mesmo com esses números modestos, Barkley tornou-se o recordista histórico de jardas corridas para uma temporada, incluindo os playoffs.

Do outro lado, os Chiefs tiveram apenas 23 jardas totais nos dois primeiros quartos - o menor número para o time indo para o intervalo desde que Mahomes começou na equipe, em 2018.

Recordes

Jalen Hurts também quebrou recordes. Com uma corrida de 17 jardas, ele totalizou 72 na partida, nova marca histórica para um QB em SB. O recorde anterior? Dele mesmo, no Super Bowl 57.

Os Eagles também foram o nono time da história a anotar 40 pontos em um Super Bowl.

Mahomes

Muito se esperava que Patrick Mahomes pudesse fazer ainda mais história neste domingo ao liderar os Chiefs para um inédito tricampeonato na NFL. O QB foi muito mal desde o início. Mesmo com 257 jardas e três TDs (os dois últimos já com a defesa dos Eagles relaxada), ele teve duas interceptações e um fumble. Agora, em seis finais, ele tem três derrotas e três vitórias.