Super Bowl 2025: saiba qual o horário e onde assistir a final da NFL

O Super Bowl LIX acontece neste domingo, 9 de fevereiro, com Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles disputando o título da NFL.

As equipes garantiram suas vagas no dia 26, em finais de conferência marcadas por atuações dominantes. Esse é o terceiro ano seguido do Chiefs na final do principal campeonato de futebol americano do mundo.

Na NFC, os Eagles venceram o Washington Commanders por 55 a 23, com Jalen Hurts brilhando com quatro touchdowns e Saquon Barkley acumulando 118 jardas e três touchdowns. A defesa da equipe também foi decisiva, forçando três turnovers.

Na AFC, os Chiefs superaram o Buffalo Bills por 32 a 29 em um jogo equilibrado. Patrick Mahomes comandou a campanha decisiva, enquanto a defesa conteve Josh Allen nos momentos finais.

Agora, os Chiefs buscam o quinto título da franquia — e o terceiro consecutivo — enquanto os Eagles tentam repetir a conquista de 2017 e se vingar da derrota em 2023.

Onde assistir ao Super Bowl de 2025?

O Super Bowl LIX será realizado no dia 9 de fevereiro de 2025, em Nova Orleans. A partida será transmitida no Brasil às 20h30, no horário de Brasília, por diversos canais:

TV aberta: RedeTV!

RedeTV! TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+, NFL Game Pass (DAZN) e CazéTV (YouTube e Prime Video).

Quem vai se apresentar no intervalo?

O show de intervalo, conhecido como half-time show, em inglês, outro destaque do evento, será liderado pelo rapper Kendrick Lamar, vencedor de 22 prêmios Grammy.

Lamar terá a participação especial da cantora SZA, com quem já colaborou em hits anteriores, como Luther, de seu último álbum GNX.

Kendrick Lamar venceu 22 prêmios Grammy em sua carreira (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) ( Jeff Kravitz/Getty Images)

A apresentação de Lamar deve acontecer por volta das 22h, no horário de Brasília.

Quem deve levar o Super Bowl de 2025?

Mahomes tem sido dominante nos playoffs de 2025, com um rating de 105,2, incluindo 422 jardas e dois touchdowns sem interceptações. Na final da AFC contra o Buffalo Bills, ele somou 245 jardas aéreas e dois touchdowns terrestres.

Os Eagles, determinados a vingar a derrota anterior, contam com o quarterback Hurts e a adição do running back Saquon Barkley, que revitalizou o ataque da equipe.

Barkley acumulou 2.005 jardas terrestres e 13 touchdowns na temporada regular, além de 40 recepções para 313 jardas e dois touchdowns nos playoffs.

A defesa dos Eagles é uma das melhores da liga, liderada por jogadores como o linebacker Zach Baun e os cornerbacks novatos Quinyon Mitchell e Cooper DeJean.

As casas de apostas apontam os Chiefs como favoritos por uma margem estreita de 1,5 pontos, com um over/under de 48,5 pontos totais.

Analistas destacam que, embora os Chiefs tenham vantagem na posição de quarterback e experiência em jogos decisivos, os Eagles apresentam um elenco equilibrado e um jogo terrestre dominante que pode controlar o ritmo da partida.

Este será o segundo encontro entre as equipes no Super Bowl em três temporadas, o que não ocorria desde os confrontos entre Dallas Cowboys e Buffalo Bills nas temporadas de 1992 e 1993.