Flávio Bolsonaro diz que Dark Horse é 'página virada' e tenta associar caso Master a Lula

Flávio Bolsonaro, o candidato à Presidência da República pelo PL, afirmou nesta quinta-feira, 20, que já prestou contas dos gastos relacionados ao filme “Dark Horse”, que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorreu durante sua primeira agenda de campanha em São Paulo, ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e outros candidatos aliados no estado.

Confrontado por jornalistas sobre as cobranças feitas pelo Partido dos Trabalhadores para que detalhasse os gastos da produção, o senador respondeu que “já aconteceu”. Flávio afirmou ter visto na imprensa "a própria prestação de contas que foi feita do filme e foi vazada do processo, que responderam e viram que estava tudo certinho".

Flávio fez referência a uma perícia contratada pela produtora do filme e anexada ao inquérito investigado pela Polícia Civil de São Paulo. O documento aponta gastos de R$ 75 milhões, mas, segundo as informações divulgadas sobre o caso, não apresenta recibos ou notas fiscais que comprovem as despesas.

O senador classificou o episódio envolvendo o documentário como encerrado. “Da nossa parte, está tudo página virada." Em seguida, direcionou as críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Agora, quem tem que prestar conta é o Lula, não sou eu", disse.

O episódio veio à tona após trocas de mensagens mostrarem que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme.

Críticas a Lula

Depois de afirmar que o caso do documentário estava encerrado, Flávio voltou a mencionar as relações de Lula com Vorcaro e Augusto Lima, ex-sócio do dono do Banco Master, como o senador também já esteve com Vorcaro em diferentes ocasiões, o que foi reconhecido pelo próprio candidato.

“É ele [Lula] que recebe Augusto Lima e Vorcaro lá, prometendo que vai trocar o presidente do Banco Central, para esperar um pouquinho, para não vender o Banco Master para outro banco, não. Quem tem que dar explicação é o Lula”, afirmou.