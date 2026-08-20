'Participação da Marta será condicionada', diz Arthur Elias sobre escalação para Copa Feminina

A seleção brasileira feminina já sabe onde disputará seus três primeiros jogos na Copa do Mundo de 2027, e o técnico Arthur Elias afirmou que Marta faz parte do planejamento da equipe para o torneio. A definição dos estádios ocorreu nesta quinta-feira, com o Brasil escalado para abrir o Mundial no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Aos 40 anos, Marta chegará aos 41 durante a competição. A atacante do Orlando Pride ainda não tem uma função definida para o Mundial, segundo Arthur Elias. A presença da jogadora dependerá do desempenho pelo clube e de suas condições físicas antes da convocação.

Arthur Elias afirmou que a participação de Marta na Copa do Mundo Feminina será avaliada a partir do desempenho da atacante no clube e de sua preparação física para 2027.

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina. (Luciano Lima/Getty Images)

"É um grupo que já tem uma base e que a participação da Marta, primeiro a ida dela para a Copa, vai ser condicionada ao que ela vem fazendo em seu clube. É um ano desafiador para a Marta, porque não fez a pré-temporada. Não teve muita sequência ainda, mas ano que vem é outro ano. Ela fazendo pré-temporada, como fez em todos os outros, é claro que está nos nossos planos. Apoiamos ela para que chegue muito bem na Copa. Mas o papel dela vai ser decidido e esclarecido com ela, porque é algo que não dá para prever. Só mais perto da competição. É a maior de todos os tempos, importante para nós", disse Arthur Elias, em entrevista ao Sportv.

O treinador também indicou que a formação do elenco ainda pode sofrer mudanças até a Copa do Mundo Feminina. Apesar de já trabalhar com um núcleo de atletas que aparece com frequência nas convocações, Arthur Elias acompanha o desempenho das jogadoras por seus respectivos clubes.

"Se fosse falar um número, falaria em torno de 70% (do grupo fechado). Mas nem penso nisso. O que temos é sequência com jogadoras que mais foram convocadas e estão correspondendo. Mas alerto sempre, o futebol é muito dinâmico. Não pode oscilar muito. Trazemos essa consciência para elas. Algumas jogadoras não vivem seus melhores momentos em seus clubes. Eu quero um pouco mais delas nessa preparação, em relação aos clubes, para que cheguem no melhor nível. Para realmente tirarmos o melhor delas e conseguirmos fazer grandes jogos".

Segundo o treinador, cerca de 70% do grupo poderia ser considerado definido neste momento, embora a avaliação das atletas continue até a competição.

Brasil estreia no Maracanã na Copa do Mundo de 2027

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, já foi sede de grandes campeonatos e eventos esportivos. (Chris McGrath/Getty Images)

Como cabeça de chave do Grupo A, o Brasil já conhece o roteiro da primeira fase. A estreia será no Maracanã, em 24 de junho. Na segunda rodada, em 29 de junho, a seleção jogará na Neo Química Arena, em São Paulo. O último compromisso da fase de grupos ocorrerá no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.

"Abrir no Maracanã é uma vantagem. Nosso objetivo é chegar na final, tentar o título, e quanto mais atuar no Maracanã, melhor. Os outros estádios também têm muita estrutura, ficamos muito satisfeitos com esse caminho. O primeiro objetivo é passar em primeiro no grupo".

Copa do Mundo feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, com o Maracanã como palco tanto da partida de abertura quanto da final.

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