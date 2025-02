Super Bowl 2025: Kendrick Lamar fará o show do intervalo neste ano

Kendrick Lamar, um artista do hip-hop contemporâneo, será o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl 2025, que ocorrerá no dia 9 de fevereiro no Caesars Superdome, em Nova Orleans. Em 2024, o show do intervalo com Usher alcançou uma audiência de cerca de 210 milhões de pessoas.

Nascido em Compton, Califórnia, Kendrick Lamar Duckworth começou a se destacar na cena musical com seu álbum de estreia "Section.80", em 2011. Desde então, ele lançou os álbuns "Good Kid, M.A.A.D City", "To Pimp a Butterfly", e "Damn". Com 22 prêmios Grammy em seu currículo, Lamar foi premiado neste ano na categoria de 'Música do Ano'.

O show do intervalo

O show do intervalo do Super Bowl é uma tradição que começou em 1967 e se tornou um espetáculo de grande escala ao longo dos anos. Kendrick Lamar já fez uma participação especial em 2022 ao lado de Dr. Dre e Snoop Dogg. Agora, ele terá a oportunidade de brilhar como atração principal. O rapper anunciou também a cantora SZA como convidada especial para sua apresentação.

A apresentação de Lamar no Super Bowl promete ser uma mistura de suas músicas mais populares e novas composições. Com uma média de 13 minutos para o show do intervalo, os artistas costumam apresentar seus maiores hits em um formato compacto e dinâmico. A direção criativa ficará a cargo da pgLang, empresa co-fundada por Lamar que já supervisionou sua turnê "Big Steppers".