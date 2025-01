Chiefs e Eagles se enfrentam no Super Bowl de 2025; saiba quando e onde assistir

O último domingo, 26, foi marcado pelas finais de conferência da NFL, definindo os times que disputarão o Super Bowl LIX.

O Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs garantiram suas vagas em confrontos que demonstraram a força e a determinação de ambas as equipes. Esse é o terceiro ano seguido do Chiefs na final do principal campeonato de futebol americano do mundo.

Na final da NFC, o Philadelphia Eagles derrotou o Washington Commanders por um expressivo 55 a 23, estabelecendo um recorde de pontuação em finais de conferência. A equipe de Philadelphia dominou o jogo em todos os aspectos. O quarterback Jalen Hurts teve uma performance histórica, com quatro touchdowns – três deles correndo e um passando. Outro destaque foi o running back Saquon Barkley, que acumulou 118 jardas e três touchdowns.

A defesa dos Eagles também brilhou, forçando três turnovers que resultaram diretamente em touchdowns, consolidando a superioridade da equipe. Esta será a 5ª participação dos Eagles no Super Bowl, tendo conquistado o título em 2017.

Na final da AFC, o Kansas City Chiefs superou o Buffalo Bills por 32 a 29 em uma partida decidida nos minutos finais. O quarterback Patrick Mahomes, com sua já conhecida maestria, liderou a campanha decisiva que garantiu a vitória. Por outro lado, a defesa dos Chiefs foi crucial, parando o ataque dos Bills em um momento crítico do jogo.

Apesar da sólida atuação de Josh Allen, quarterback dos Bills, a força coletiva dos Chiefs prevaleceu. Esta será a 6ª aparição dos Chiefs no Super Bowl, e a equipe busca conquistar seu quinto título, após triunfos recentes em 2019, 2022 e 2023.

Onde assistir ao Super Bowl de 2025?

O Super Bowl LIX será realizado no dia 9 de fevereiro de 2025, em Nova Orleans, reunindo dois times com histórias de sucesso e torcidas apaixonadas. A partida será transmitida no Brasil por diversos canais:

TV aberta: RedeTV!

RedeTV! TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+, NFL Game Pass (DAZN) e CazéTV (YouTube e Prime Video).

O halftime show, outro destaque do evento, será liderado pelo rapper Kendrick Lamar, vencedor de 17 prêmios Grammy. Lamar terá a participação especial da cantora SZA, com quem já colaborou em hits anteriores, como o recente Luther.