8 comandos que fazem a IA encontrar erros que você provavelmente não perceberia

Profissionais que usam inteligência artificial no trabalho nem sempre precisam pedir que a ferramenta produza algo novo. Em muitos casos, ela pode ser mais útil como uma segunda camada de revisão.

Um texto pode estar gramaticalmente correto e ainda conter uma informação contraditória. Uma apresentação pode ter bons argumentos, mas apresentar dados incompatíveis. Uma planilha pode parecer correta e esconder uma fórmula equivocada.

O próprio NIST, órgão de referência dos Estados Unidos em padrões e tecnologia, alerta que modelos de IA generativa podem produzir informações falsas ou inconsistentes com aparência de confiança. O órgão chama esse fenômeno de “confabulação”.

Antes de entregar um material importante, portanto, vale usar a IA para tentar encontrar justamente aquilo que passou pelo primeiro olhar.

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1. Para encontrar erros em um texto

Comando: “Revise este texto como um editor rigoroso. Não reescreva. Liste apenas erros factuais, contradições, informações sem contexto, trechos ambíguos e afirmações que precisam de verificação. Explique onde está o problema e por quê.”

O comando funciona melhor quando a intenção é encontrar problemas, e não simplesmente melhorar a redação.

2. Para testar a lógica de um argumento

Comando: “Analise este argumento como um crítico independente. Identifique premissas frágeis, conclusões que não decorrem dos dados, generalizações, contradições e possíveis contra-argumentos. Não tente defender minha posição.”

Essa abordagem é útil antes de reuniões, relatórios e documentos estratégicos.

3. Para revisar uma planilha

Comando: “Analise os dados abaixo procurando inconsistências, valores fora do padrão, cálculos suspeitos, percentuais incompatíveis e possíveis erros de fórmula. Não altere os dados. Aponte o que precisa ser conferido.”

A IA não substitui a conferência da planilha original, mas pode funcionar como uma segunda análise para indicar pontos que merecem atenção.

4. Para encontrar problemas em uma apresentação

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Comando: “Revise esta apresentação como um executivo que precisa tomar uma decisão com base nela. Identifique números contraditórios, conclusões que não são sustentadas pelos dados, informações ausentes e slides que podem induzir a uma interpretação equivocada.”

O objetivo é fazer a ferramenta avaliar o material não apenas pela escrita, mas pela coerência entre dados e conclusões.

5. Para revisar um e-mail antes do envio

Comando: “Leia este e-mail como o destinatário. Identifique informações que podem gerar interpretação errada, pedidos pouco claros, datas ou números inconsistentes e qualquer trecho que possa causar uma resposta diferente da que eu espero.”

Esse tipo de revisão pode ser especialmente útil em mensagens com prazos, valores, responsabilidades ou instruções.

6. Para encontrar contradições em documentos

Comando: “Compare todas as informações deste documento. Liste afirmações que se contradizem, números diferentes para a mesma informação, datas incompatíveis e termos usados com significados diferentes.”

Quanto maior o documento, mais difícil pode ser perceber uma inconsistência entre trechos distantes.

7. Para tentar refutar uma decisão

Comando: “Tente provar que esta decisão está errada. Use apenas as informações fornecidas. Liste os pontos mais vulneráveis da minha análise e quais evidências seriam necessárias para confirmar ou rejeitar cada um.”

O comando muda a função da IA: em vez de confirmar a ideia apresentada, ela é instruída a procurar falhas.

O ganho não está apenas em pedir uma resposta mais detalhada, mas em definir qual tipo de erro a ferramenta deve procurar.

O uso de IA no trabalho já se tornou comum entre profissionais. O Work Trend Index da Microsoft apontou que 75% dos trabalhadores do conhecimento pesquisados usavam IA no trabalho em 2024. Em 2026, a empresa passou a destacar o uso da tecnologia para análise, tomada de decisão e resolução de problemas.

8. Para fazer uma revisão final antes da entrega

Comando: “Faça uma auditoria final deste material. Procure erros factuais, inconsistências, cálculos suspeitos, informações sem fonte, contradições, problemas de lógica e instruções que possam ser interpretadas de mais de uma forma. Organize os achados por nível de risco e não corrija nada sem minha autorização.”

Essa pode ser uma das revisões mais úteis para materiais que serão enviados a clientes, gestores ou publicados.

Ainda assim, a revisão humana continua necessária. A IA pode encontrar problemas que passaram despercebidos, mas também pode sugerir correções incorretas ou deixar de identificar um erro. O NIST recomenda atenção especial justamente porque sistemas generativos podem apresentar respostas erradas com alta confiança.

Por isso, a melhor aplicação desses comandos é usar a inteligência artificial como uma camada adicional de controle de qualidade, mantendo a conferência da fonte original e a responsabilidade profissional sobre o resultado.

O objetivo não é apenas produzir mais rápido, mas também criar processos para revisar, questionar e validar o que foi produzido antes de chegar ao cliente, gestor ou público.

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