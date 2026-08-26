Allan se despede hoje do Palmeiras: com venda, clube fatura bilhões na base

A negociação envolvendo o meia-atacante Allan, do Palmeiras para o Manchester City, vai mais uma vez representar números recordes. Informações extraoficiais dão conta que os valores devem chegar a 40 milhões de euros, mais bônus. O jogador vai se despedir oficialmente da torcida e do clube antes do jogo desta quarta-feira diante do Santos, pela Copa do Brasil,

Um levantamento do Observatório do Futebol (CIES) divulgado há alguns meses mostra os clubes que mais lucraram com transferências de atletas revelados nas categorias de base nos últimos dez anos.

O Palmeiras é o único brasileiro que aparece no Top-10, na 9ª posição, com um total de 356 milhões de euros - sem contar a venda de Allan. Algo em torno de R$ 2,1 bilhões. O levantamento tem o Benfica na liderança, com 589 milhões de euros, seguido por Ajax, com 454 milhões, e o Chelsea, com 442 milhões.

Entre os dez primeiros ainda aparecem potências como o Manchester City, na 6ª posição com 404 mi de euros, e o Real Madrid em 7º, com 395 mi de euros. Chamam a atenção dois clubes franceses no Top 10: o Lyon, atual time de Endrick, aparece em 4º, com 423 milhões de euros, e o Monaco, em 8º, com 378 mi de euros.

Depois do Palmeiras, o Flamengo é o clube brasileiro melhor colocado, em 17° do ranking, com 285 milhões de euros arrecadados.

Vitor Reis, que voltou ao Manchester City após passagem por empréstimo pelo Girona na última temporada, foi a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro ao ser negociado para o clube inglês por 37 milhões de euros (R$ 232,77 milhões, na cotação atual), superando Beraldo, que tinha deixado o São Paulo para o Paris Saint-Germain por 20 mi de euros. “Ser formado pelo Palmeiras e hoje viver esse momento na Europa mostra muito da força desse projeto. O clube me preparou em todos os aspectos, dentro e fora de campo, e isso faz diferença quando a gente chega aqui fora”, conta o zagueiro.

“Hoje, o mercado olha para a base do Palmeiras com o mesmo respeito que olha para grandes academias europeias. A combinação entre tecnologia, metodologia e tempo de maturação faz com que o clube não apenas revele, mas maximize o valor de cada talento”, afirma Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management no Brasil.

Negociações anteriores

Já as maiores negociações aconteceram recentemente com a ida do atacante Endrick para o Real Madrid, por valores que podem chegar a 72 milhões de euros (com as metas estabelecidas) e se transformar na maior venda do futebol brasileiro da história. Já Estevão foi vendido para o Chelsea por R$ 61,5 milhões de euros, enquanto o volante Danilo, um pouco mais distante, ao final de 2022, seguiu ao Nottingham Forrest, da Inglaterra, por quase 25 milhões de euros, e hoje está no Botafogo.

A primeira grande negociação desta Nova Era alviverde aconteceu lá atrás, ainda em 2016, com a ida de Gabriel Jesus para o Manchester City, por 33 milhões de euros.

"É muito legal ver essa continuidade do trabalho das crias da Academia. Eu vou completar 10 anos na Europa, e o trabalho continua dando frutos. Isso é uma comprovação do quanto o projeto no clube seguiu um caminho de excelência mesmo depois de tanto tempo. O trabalho que o Palmeiras fez desde então nos proporcionou alçar voos cada vez maiores, tanto com oportunidades no time profissional quanto em futuras vendas e seleção brasileira", afirma Gabriel Jesus.

Além dele, outros quatro jogadores renderam excelentes lucros, casos do meia Luís Guilherme, que partiu para o West Ham (30 milhões de euros), o volante Danilo, que seguiu para o Nottingham Forrest (20 mi de euros), o meia-atacante Artur, vendido ao Zenit (18 mi de euros), e o atacante Kevin, que seguiu para o Shakhtar Donetsk (15 mi de euros).

"O que o Palmeiras conseguiu recentemente, com os nascidos em 2006, remete ao que vimos com os nascidos em 1992, que teve juntos, na Seleção Sub-20, Neymar, Coutinho, Alisson e Casemiro, que logo despontaram para se destacar nos principais clubes do mundo", aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Em 2025, o Palmeiras atingiu mais do que o dobro com metas em venda de atletas, e obteve R$ 653,2 milhões em arrecadação com negociações, com ganho líquido de R$ 602,2 milhões.

“Esse levantamento mostra como o investimento na formação de atletas pode gerar resultados esportivos e também financeiros para os clubes. O fato de Palmeiras e Flamengo estarem ao lado de times como Manchester City e Real Madrid em um ranking de vendas de jogadores formados na base reforça a importância de estruturar esse processo desde a captação até o desenvolvimento do atleta, criando oportunidades para que os talentos cheguem ao futebol profissional e despertem o interesse do mercado internacional", explica Thiago Gosling, presidente do Inter de Minas, clube que tem parceria exclusiva com o Flamengo na formação de atletas em Minas Gerais.

Para a temporada 2026, a meta do Palmeiras é de R$ 399,6 milhões com vendas de direitos econômicos, sendo que somente no primeiro trimestre do ano o clube já conquistou R$ 119,2 milhões. É exatamente aí que entra novamente as crias de base e os estrangeiros clube.

"O sucesso da base do Palmeiras, medido pela excepcional qualidade de jogadores saídos de lá e pelo volume líquido gerado em vendas, é resultado da profissionalização e dos investimentos feitos em sua estrutura de gestão. Também se consolida como um ativo econômico, gerando lucro constante ao clube por meio da venda de atletas preparados cada vez mais cedo para o alto nível", DIZ Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

"O que o Palmeiras construiu na base é um reflexo claro de uma indústria que se profissionalizou. Não é mais apenas formação de atletas, é gestão de ativos. Quando um clube investe mais de R$ 100 milhões em estrutura, como nesse novo CT, ele está acelerando um ciclo que envolve captação, desenvolvimento e exposição internacional. O resultado é esse: jogadores cada vez mais preparados saindo mais cedo e sendo negociados por valores que colocam o Brasil em outro patamar no mercado global”, analisa Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento direcionado para negócios no futeboL.

Veja o Top-10 dos times que mais ganharam com vendas de jogadores da base

1.Benfica – 589 milhões de euros

2.Ajax – 454 milhões de euros

3.Chelsea – 442 milhões de euros

4.Lyon – 423 milhões de euros

5.Sporting – 417 milhões de euros

6.Manchester City – 404 milhões de euros

7.Real Madrid – 395 milhões de euros

8.Monaco – 378 milhões de euros

9.Palmeiras – 356 milhões de euros

10.Bayer Leverkusen – 339 milhões de euros