Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2026 será em São Paulo; veja datas e como comprar ingressos

São Paulo será novamente o centro das atenções do vôlei feminino internacional no fim de 2026. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) confirmou que a capital paulista será sede do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino entre os dias 8 e 13 de dezembro. Ao todo, oito equipes participarão da competição.

As partidas serão concentradas em um único local: o Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, no Parque São Jorge. O formato prevê a divisão dos participantes em dois grupos com quatro times cada. Depois da fase inicial, os dois primeiros colocados de cada chave garantem presença nas semifinais e seguem na disputa pelo título mundial.

São Paulo volta a receber o Mundial

A edição de 2026 marcará a quarta vez que São Paulo recebe o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. A cidade já foi escolhida como palco do torneio em 1991, 1994 e, mais recentemente, em 2025.

Na última edição, o título ficou com o Scandicci. A equipe italiana superou o também italiano Conegliano na decisão, em uma final que colocou frente a frente dois dos principais clubes do cenário europeu.

Agora, a competição retorna ao Brasil com uma nova edição que terá dois representantes nacionais já confirmados.

Osasco e SESI Bauru estão garantidos

O Brasil terá pelo menos dois clubes no Mundial de 2026. O Osasco assegurou uma vaga por ser o anfitrião da competição, enquanto o SESI Bauru conquistou o direito de participar após vencer o Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2026.

As outras seis vagas ainda serão definidas. A composição do torneio seguirá critérios da FIVB, com espaço para os campeões continentais e também para equipes escolhidas por meio de convites da entidade.

Com isso, a lista definitiva dos oito participantes ainda será formada nos próximos meses, antes da disputa em dezembro.

Ingressos já estão à venda

Quem pretende acompanhar o Mundial de perto já pode garantir os ingressos. A comercialização começou ao meio-dia de 8 de agosto, exclusivamente pela Ticketmaster.

Há diferentes possibilidades para o público. Além das entradas destinadas a sessões específicas, os torcedores podem optar por passaportes que dão acesso a toda a competição. Também está disponível um pacote especial que reúne benefícios extras e produtos oficiais do Mundial.

Os preços variam conforme a sessão e o tipo de ingresso escolhido. Os valores partem de R$ 57,50 e chegam a R$ 1.300.

A expectativa é de grande procura, especialmente pelo histórico recente da competição na capital paulista. Em 2025, quando São Paulo recebeu o Mundial pela terceira vez, todos os ingressos disponibilizados foram vendidos em menos de uma hora após o início das vendas.