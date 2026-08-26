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Fase de grupos copa 2026

Sem 'tapetinho': Neymar fica fora de clássico entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil

Camisa 10 treinou normalmente na terça-feira, mas não viajou com a delegação para o clássico desta quarta

Neymar: atleta não atuará devido ao gramado sintético (Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar: atleta não atuará devido ao gramado sintético (Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14h54.

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Neymar não estará em campo pelo Santos no clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira, 26, às 21h30, de Brasília, no Nubank Parque. O duelo abre a disputa das quartas de final da Copa do Brasil.

A ausência do camisa 10 foi confirmada depois de o atacante não viajar com a delegação santista para São Paulo. Neymar participou normalmente do treinamento realizado na terça-feira, 25, no CT Rei Pelé, mas ficou fora da viagem para o confronto.

Santos tentou manter dúvida sobre Neymar

O Santos chegou a incluir Neymar na lista de relacionados para o clássico. A relação tinha 25 jogadores, mas dois seriam retirados antes da partida, entre eles o principal astro da equipe.

A estratégia do clube era preservar o mistério sobre a utilização do atacante até os momentos que antecederiam o confronto. Apesar de ter treinado com o restante do elenco, Neymar não embarcou para a capital paulista e será desfalque diante do Palmeiras.

Gramado sintético pesa na decisão

A escolha de não utilizar Neymar também está relacionada ao local da partida. O atacante já declarou que não se sente confortável para atuar em gramados sintéticos.

Além da questão relacionada ao gramado, Neymar chegaria ao confronto com uma preocupação disciplinar. O atacante está pendurado com dois cartões amarelos na Copa do Brasil e, caso recebesse uma nova advertência contra o Palmeiras, ficaria suspenso para o jogo de volta.

A segunda partida das quartas de final será disputada na Vila Belmiro, na próxima semana, e o Santos terá Neymar à disposição para buscar a classificação.

Neymar volta contra o Corinthians

Fora do clássico desta quarta-feira, Neymar deve retornar ao time no domingo, 30, quando o Santos visita o Corinthians na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois, o camisa 10 também estará disponível para o reencontro com o Palmeiras, desta vez na Vila Belmiro. O duelo será o segundo e decisivo jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

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