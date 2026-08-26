Os livros que estão na cabeceira de mulheres executivas

Liderança não se aprende apenas em livros de negócios. Para algumas das mulheres à frente de empresas e marcas brasileiras, as referências que ajudam a tomar decisões, gerir equipes e construir negócios vêm também da literatura, de histórias de coragem, das relações com outras mulheres e até dos pequenos hábitos cultivados antes do início do expediente.

No Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado hoje, 26, a EXAME ouviu executivas e empreendedoras para descobrir quais livros, podcasts e hábitos influenciam a maneira como elas lideram.

As respostas passam por obras conhecidas no universo da gestão, como Radical Candor, de Kim Scott, e A Coragem para Liderar, de Brené Brown, mas não ficam restritas às prateleiras de negócios. Véspera, romance de Carla Madeira, aparece como uma reflexão sobre sentimentos, impulsos e decisões. Cartas para minha avó, de Djamila Ribeiro, leva a uma discussão sobre ancestralidade e as relações entre mulheres. Já Inverno, de Tamara Klink, inspira pela história da brasileira que enfrentou sozinha o mar congelado do Ártico.

Sissi Freeman, diretora de marketing da Granado

Sissi Freeman, CMO da Granado (Divulgação/Divulgação)

“O livro Inverno, da Tamara Klink, é uma leitura que me inspirou muito, especialmente por sua trajetória e pela coragem de desafiar limites. Tamara, que também é embaixadora da CARE Natural Beauty, marca do Grupo Granado, foi a primeira mulher registrada a passar o inverno sozinha no mar congelado do Ártico e, aos 28 anos, tornou-se a mulher mais jovem e a primeira pessoa latino-americana a realizar a Passagem Noroeste sozinha. Sua história reforça para mim a importância de acreditar no próprio caminho e não deixar que limites pré-estabelecidos determinem até onde podemos chegar.”

Emily Ewell, co-fundadora e CEO da Pantys

Emily Ewell, CEO de Pantys (Divulgação/Divulgação)

“Ler pode parecer algo básico, mas é um hábito que considero muito importante para continuar aprendendo e estimular a criatividade. Não precisa ser necessariamente um livro de negócios: qualquer leitura amplia minhas perspectivas, traz novas ideias e contribui para a forma como penso e atuo como líder. Também gosto muito da troca que a leitura proporciona. Faço parte de um clube do livro e adoro poder compartilhar diferentes interpretações, ideias e aprendizados com outras pessoas. Um livro que recomendo é A Coragem para Liderar, da Brené Brown, que traz reflexões muito interessantes sobre liderança, vulnerabilidade e a construção de relações mais genuínas.”

Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo

Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo (Divulgação/Divulgação)

"Indico o livro Cartas para minha avó, de Djamila Ribeiro. A obra me inspira por trazer uma reflexão sobre ancestralidade e sobre a importância de olhar para o próprio passado para compreender quem somos e de onde viemos. Também gosto muito da perspectiva do estar “entre mulheres”, das trocas, histórias e aprendizados que acontecem a partir dessas relações. Já um hábito que cultivo é acompanhar, encontrar e estar próxima de mulheres que me inspiram e que estão liderando transformações em suas áreas de atuação. Gosto de aprender com essas trajetórias e observar diferentes formas de construir caminhos e ocupar espaços."

Ana Isabel de Carvalho Pinto, Fundadora da Visionary e Shop2gether

Ana Isabel de Carvalho Pinto: indicação de leitura de revistas (Divulgação/Divulgação)

“Indico as leituras das revistas Monocle e The Gentlewoman. As duas me ajudam a ampliar repertório e, principalmente, a olhar para o mundo por perspectivas diferentes. Novas abordagens e inovação estão no centro da minha forma de liderar. Acredito que uma boa liderança nasce da curiosidade, da capacidade de questionar o que já está estabelecido e de estar sempre aberta ao que pode vir a seguir.”

Giovana Orlandeli, diretora de marketing e comunicação da TRUSS, Eudora e Australian Gold

Giovana Orlandeli, diretora de marketing e comunicação da TRUSS, Eudora e Australian Gold (Divulgação/Divulgação)

“Tenho buscado cada vez mais formas de transformar informação em repertório de um jeito que funcione dentro da minha rotina. Recentemente li Véspera, da Carla Madeira, e fiquei muito impactada pela intensidade da narrativa e pela forma como ela constrói o storytelling a partir dos sentimentos e das relações humanas. O livro também me trouxe uma reflexão sobre impulso: sobre como, muitas vezes, uma decisão tomada no calor de um sentimento pode mudar completamente o rumo das coisas. Talvez por isso eu valorize tanto um hábito muito simples que tenho, que é acordar cedo. Gosto de começar o dia com tempo, fazer exercício, ficar com a minha filha e fazer coisas de que gosto antes de entrar na rotina. Esse espaço me ajuda a organizar os pensamentos e começar o dia mais presente. Para mim, liderança também tem a ver com esse equilíbrio entre sentir, perceber e saber a hora de agir.”

Ana Clara Silva Pinto, Head de Pessoal e Cultura na Dengo

“Um hábito que molda profundamente a minha forma de liderar é me conectar intencionalmente com outras mulheres líderes. Troco com mulheres que admiro, mentoro outras e sigo sendo mentorada. Essa rede me expande: desafia minhas certezas, amplia minha visão e me mostra caminhos que eu não enxergaria sozinha. Acredito que liderança não é um caminho solitário. Quando mulheres compartilham experiências, vulnerabilidades e aprendizados, todas crescemos juntas. Esse hábito me lembra, todos os dias, de duas responsabilidades essenciais: continuar aprendendo e abrir espaço para que outras mulheres avancem. No fim, é isso que mais me forma como líder: aprender com outras mulheres e transformar esse aprendizado em ponte para quem vem depois.”

Taciana Veloso, cofundadora da Index

Taciana Veloso: indicação de livro (Marcus Leoni/Divulgação)

"Indico o livro Start With Yourself, da empreendedora Emma Grede. Me identifico com o mindset de Emma que construiu uma jornada pessoal e profissional incrível e autêntica, superando adversidades e inspirando mulheres a realizar seus sonhos."

Patricia Lima, Fundadora da Simple Organic e B-Beauty & Wellness

Patricia Lima: "é possível cuidar genuinamente das pessoas e, ao mesmo tempo, ser muito clara e exigente com elas" (Divulgação)

“Um livro que gosto muito e que influenciou a minha forma de pensar liderança é Radical Candor, da Kim Scott. Ela traz uma ideia que parece simples, mas que considero muito potente: é possível cuidar genuinamente das pessoas e, ao mesmo tempo, ser muito clara e exigente com elas. Durante muito tempo, especialmente quando começamos a discutir modelos de liderança mais humanos, pareceu existir uma oposição entre acolhimento e performance. Para mim, uma coisa nunca excluiu a outra. A clareza também é uma forma de cuidado. Ter as conversas difíceis que precisam acontecer, dar direcionamento e deixar claro o que está funcionando, o que precisa melhorar e o que se espera de alguém também é uma demonstração de respeito.

Quando penso em podcast, uma referência muito próxima é o próprio The 3%, que faço com Luana Toniolo e Manuela Bordasch. Nós três temos em comum a experiência de construir empresas e passar por processos de venda ou aquisição por grandes grupos, o que nos trouxe aprendizados sobre liderança, formação de cultura, crescimento, negociação e tomada de decisão. O podcast nasceu justamente da vontade de colocar esse repertório em circulação. Acredito muito no valor de mulheres que já construíram e executaram compartilharem conhecimento com outras mulheres que estão construindo. Não para criar uma fórmula de liderança, mas para ampliar referências e mostrar diferentes caminhos possíveis.”

Bel Yunes, diretora de estilo da Animale

Bel Yunes, diretora de estilo da Animale (Divulgação/Divulgação)

“Um hábito que molda profundamente a minha forma de liderar é me conectar intencionalmente com outras mulheres líderes. Troco com mulheres que admiro, mentoro outras e sigo sendo mentorada. Essa rede se expande: desafia minhas certezas, amplia minha visão e me mostra caminhos que eu não enxergaria sozinha. Acredito que liderança não é um caminho solitário. Quando mulheres compartilham experiências, vulnerabilidades e aprendizados, todas crescemos juntas. Esse hábito me lembra, todos os dias, de duas responsabilidades essenciais: continuar aprendendo e abrir espaço para que outras mulheres avancem. No fim, é isso que mais me forma como líder: aprender com outras mulheres e transformar esse aprendizado em ponte para quem vem depois.”

Joana Bittencourt, diretora da Reserva

Joana Bittencourt: diretora da Reserva (Divulgação/Divulgação)

"Tenho buscado cada vez mais referências de mulheres brasileiras. São muitas as que me inspiram, mas destaco Conceição Evaristo, que traz uma reflexão que levo para a minha liderança: as pessoas não chegam ao trabalho separadas de suas histórias e experiências. Também gosto do Bom Dia, Obvious, da Marcela Ceribelli, pelas conversas sobre os diferentes lugares que ocupamos como mulheres. São referências que me ajudam a construir uma liderança mais humana, diversa e consciente".