Quartas da Champions League 23/24: veja os confrontos e datas

A Uefa definiu os confrontos das quartas de final da Champions League, nesta sexta-feira, 15, na sede da entidade, em Nyon, na Suíça.As partidas serão disputadas em jogos de ida e volta, com datas previstas para os dias 9 e 10 de abril (ida) e 16 e 17 de abril (volta)

Esta temporada, as quartas de final reservou grandes jogos. O destaque á para a reedição da semifinal de 2023 entre Real Madrid e City. O primeiro jogo será no Bernabéu, com o City decidindo na Inglaterra

Retornando as quartas de final após 14 anos, o Arsenal encara o Bayern com primeiro jogo na Inglaterra. As equipes já se enfrentaram quatro vezes na competição com triunfo dos alemães em todas as ocasiões.

Confrontos das quartas de final da Champions League 23/24

Arsenal x Bayern de Munique

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund

Real Madrid x Manchester City

PSG x Barcelona

*Os confrontos já estão com os mandos de campo

Chaveamento da Champions League 23/24 (times à direita decidem em casa)

(Atlético de Madrid x Borussia Dortmund) x (PSG x Barcelona)

(Real Madrid x Manchester City) x (Arsenal x Bayern de Munique)

Quando serão as quartas de final da Champions 2023/2024

As partidas serão disputadas entre os dias 9 e 17 de abril.