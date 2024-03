Internacional e Adidas lançam nova camisa para a temporada 2024; veja imagens

Internacional e Adidas apresentaram nesta sexta-feira, 15, a camisa principal do clube para a temporada 2024. Com o tema "Engrenagem", o modelo ressalta as peças fundamentais e características da equipe.

Participaram da campanha, o meia Alan Patrick, além de Wanderson e Robert Renan. Também participaram Isa Haas, Letícia Monteiro e Tamara (Bolt), do futebol feminino.

As vendas começarão a partir desta sexta-feira no site da Adidas. A camisa traz o tradicional protagonismo vermelho da equipe e ganha detalhes em branco no logo da adidas, gola, ombros e mangas.

Veja imagens: