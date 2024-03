Champions League: entenda o novo formato e o que esperar para a próxima temporada

Nesta segunda-feira, 4, a Uefa divulgou os detalhes do novo modelo da Champions League, que entrará em vigor a partir da próxima temporada.

A configuração tradicional da fase de grupos, composta por 32 equipes, será substituída por uma fase em formato de liga, envolvendo 36 clubes. Cada equipe competirá em oito partidas durante esta fase, com os adversários determinados por sorteio.

Os times serão agrupados em quatro potes, seguindo critérios específicos. Cada participante enfrentará duas equipes de cada pote, disputando metade dos jogos como mandante e a outra metade como visitante.

"Isto dá aos clubes a oportunidade de se testarem contra um leque mais vasto de adversários e aumenta a probabilidade de os torcedores verem as equipes de topo se enfrentarem com mais frequência e mais cedo na competição. Também resultará em jogos mais competitivos para todos os clubes", justificou a Uefa, em um comunicado oficial.

Os oito clubes com as melhores performances nesta fase de liga terão garantidas vagas diretas nas oitavas de final da Champions League. Os times classificados entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff para conquistar oito vagas adicionais nas oitavas. Já os clubes posicionados entre o 25º e o 36º lugar serão eliminados diretamente.

A partir das oitavas de final, o formato atual permanecerá inalterado: os times competirão em partidas de ida e volta, em um sistema eliminatório - o time com o maior placar agregado avança, sem critério de desempate baseado em gols marcados fora de casa. A final continuará sendo realizada em uma partida única, em local neutro.

"A Uefa demonstrou claramente que estamos totalmente empenhados em respeitar os valores fundamentais do desporto e em defender o princípio fundamental das competições abertas, com qualificação baseada no mérito desportivo, totalmente em linha com os valores e o modelo desportivo europeu baseado na solidariedade", declarou Aleksander Čeferin, presidente da organização.

Como as vagas extras serão distribuídas?

A reconfiguração da liga contará com a participação de 36 equipes, em vez das 32 que competiam na fase de grupos até a última temporada. A Uefa garante que as 32 vagas não serão alteradas, com as tradicionais qualificações pelos campeonatos nacionais. As novas vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Primeira vaga

Será destinada ao clube classificado em terceiro lugar no campeonato da federação que ocupa a quinta posição na lista de acesso, a qual é determinada pelo ranking de coeficientes da Uefa.

Segunda vaga

Será concedida a um campeão nacional, aumentando de quatro para cinco o número de clubes campeões nacionais que participarão da fase classificatória da Champions. Esta fase classificatória será composta por quatro pré-eliminatórias.

Terceira e quarta vagas

Essas vagas serão destinadas às federações com melhor desempenho coletivo de seus clubes na temporada anterior, ou seja, com base no coeficiente de clube da federação na temporada anterior. Cada uma dessas duas federações receberá um lugar automático na fase de liga, além das vagas habituais.