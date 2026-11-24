O uso de inteligência artificial chegou a 95% das empresas brasileiras, segundo pesquisa da Bain & Company realizada em julho de 2026 com 140 organizações. Cerca de 40% delas já escalaram ao menos um caso de uso. Com a tecnologia presente na maior parte das companhias, ganha peso a escolha entre ferramentas de uso amplo e soluções desenhadas para um setor.

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O que é IA horizontal

A IA horizontal reúne sistemas aplicáveis a várias funções e segmentos, como assistentes de texto, copilotos de produtividade e chatbots generalistas. Servem para redigir relatórios, resumir reuniões ou organizar dados, sem exigir adaptação profunda ao setor da empresa.

Segundo levantamento da Menlo Ventures com cerca de 500 tomadores de decisão nos Estados Unidos, as empresas gastaram US$ 37 bilhões com IA generativa em 2025. Na camada de aplicações, de aproximadamente US$ 19 bilhões, a IA horizontal respondeu por US$ 8,4 bilhões, a departamental por US$ 7,3 bilhões e a vertical por US$ 3,5 bilhões.

O que é IA vertical

A IA vertical é construída ou ajustada para um setor ou fluxo de trabalho específico, como saúde, direito, finanças ou indústria. Incorpora lógica do segmento, regras regulatórias e dados do setor, o que tende a elevar a precisão em tarefas especializadas.

Em relatório de fevereiro de 2026, a Futurum Group apontou adoção acelerada da IA verticalizada em áreas reguladas e operacionalmente complexas, como saúde, indústria e serviços financeiros. As plataformas horizontais, por sua vez, ganham espaço em funções comuns a vários setores, como vendas, atendimento, RH e finanças.

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Diferenças na prática

Abrangência e precisão

Ferramentas horizontais atendem a muitas áreas ao mesmo tempo e costumam ser mais simples de implantar. Em contrapartida, enfrentam limitação de precisão em temas técnicos de um segmento. Já as soluções verticais concentram o conhecimento em um domínio e exigem integração com sistemas e bases de dados do negócio.

Resultado e conformidade

Na mesma pesquisa, a Futurum registrou que os compradores corporativos dão cada vez mais importância a resultados financeiros diretos, como receita e lucro, em detrimento de métricas genéricas de produtividade. Em setores regulados, a especialização também ajuda no atendimento a exigências de conformidade.

O que a decisão exige dos profissionais

Escolher entre os dois modelos, ou combiná-los, envolve análise de dados, governança e leitura de negócio. Na pesquisa da Bain, as principais barreiras citadas pelas empresas brasileiras foram segurança e privacidade (29%) e falta de expertise interna (28%). A baixa maturidade dos dados corporativos aparece em 22% das respostas.

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O que acompanhar daqui para frente

As duas abordagens tendem a coexistir. Pesquisa de 2026 da fornecedora de software Aptean, com mais de 1.500 líderes de negócios, indicou que empresas que combinam IA vertical e ferramentas de uso geral superam as que usam apenas as generalistas nas métricas operacionais avaliadas.

Para analistas, coordenadores, gerentes e executivos, o ponto de atenção está em mapear quais processos pedem uma ferramenta ampla e quais exigem conhecimento especializado do setor, além de acompanhar a maturidade dos dados e as exigências regulatórias da área em que atuam.