Que horas é o sorteio da Sul-Americana hoje? Veja onde assistir ao vivo

O Brasil terá sete representantes no torneio: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco

Copa Sul-Americana 2026: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos aparecem como cabeças de chave (CONMEBOL/YouTube/@SudamericanaBR/Reprodução)

Copa Sul-Americana 2026: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos aparecem como cabeças de chave (CONMEBOL/YouTube/@SudamericanaBR/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Publicado em 19 de março de 2026 às 09h48.

O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 será realizado nesta quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A cerimônia vai definir as chaves da competição, que reúne 32 clubes.

O Brasil terá sete representantes no torneio: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco.

Entre eles, Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos aparecem como cabeças de chave.

Que horas é o sorteio da Sul-Americana 2026?

O sorteio está marcado para esta quinta-feira, 19, às 20h.

Onde assistir ao sorteio da Sul-Americana ao vivo?

A transmissão será feita ao vivo pelo Disney+ (plano premium) e pelo canal do YouTube da Conmebol.

Potes do sorteio da Sul-Americana

  • Pote 1: River Plate, Atlético-MG, São Paulo, Racing, Grêmio, Olimpia, Santos e América de Cali
  • Pote 2: San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco, Cienciano e Tigre
  • Pote 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero e Macará
  • Pote 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins e Juventud de Las Piedras

Calendário da Sul-Americana 2026

  • Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio
  • Playoffs: 21 a 30 de julho
  • Oitavas de final: 11 a 20 de agosto
  • Quartas de final: 8 a 17 de setembro
