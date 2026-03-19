Que horas é o sorteio da Sul-Americana hoje? Veja onde assistir ao vivo

Repórter
Publicado em 19 de março de 2026 às 09h48.
O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 será realizado nesta quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A cerimônia vai definir as chaves da competição, que reúne 32 clubes.
O Brasil terá sete representantes no torneio: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco.
Entre eles, Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos aparecem como cabeças de chave.
A transmissão será feita ao vivo pelo Disney+ (plano premium) e pelo canal do YouTube da Conmebol.