O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na tarde desta terça-feira, 24, o projeto de lei de ajuste fiscal nas contas públicas, que promete gerar até R$ 56,1 bilhões de economia em 2024.

A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

A medida foi aprovada na noite de segunda-feira pela Câmara dos Deputados, com 353 votos favoráveis e 128 votos contrários.

O texto já havia sido aprovado pelo Senado Federal em 18 de novembro e passou pela Câmara sem alterações em relação à versão enviada pelos senadores.

O que muda com o pacote fiscal

Uma das principais alterações do pacote é a redução do limite de crescimento real das despesas públicas. A partir de 2027, nos anos em que houver contingenciamento e medidas adicionais de contenção, o crescimento dos gastos acima da inflação ficará limitado a 2%, em vez dos 2,5% previstos atualmente no arcabouço fiscal.

A redução valerá apenas para o ano em que for aplicada, sem alterar o cálculo dos limites de despesas dos exercícios seguintes.

O projeto também amplia as possibilidades de contingenciamento. Atualmente, o governo precisa bloquear despesas quando há risco de descumprimento do piso da meta fiscal. Com a nova regra, poderá realizar bloqueios adicionais para perseguir o centro da meta, mesmo quando a projeção já estiver dentro da margem de tolerância.

Em 2027, por exemplo, a meta é um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), com intervalo de tolerância entre 0,25% e 0,75%. Se a projeção do governo indicar um resultado de 0,3%, o Executivo poderá contingenciar despesas para tentar alcançar os 0,5%.

O texto também autoriza o bloqueio de determinadas despesas obrigatórias do Executivo, condicionadas à disponibilidade orçamentária, respeitadas as exceções previstas em lei. O cancelamento dessas despesas dependerá de autorização na lei orçamentária.

Corte nos incentivos tributários

Do lado da receita, o governo prevê arrecadar mais R$ 15 bilhões com a diminuição dos incentivos e deduções tributárias em 10 pontos percentuais.

Desde o ano de 2026, a diminuição inicial de 10% já vale, e agora ela passará a ser de 20%. Portanto, empresas com benefícios previstos em várias leis terão de recolher mais tributos porque contarão somente com 80% do benefício.

A redução gradual está prevista na Emenda Constitucional 109/21, que prevê período de oito anos para o total de incentivos e renúncias ficar em 2% do PIB.

Embora a renúncia total antes das reduções fosse calculada em torno de R$ 600 bilhões ao ano, várias exceções criadas a partir da emenda constitucional reduziram o total passível de corte.

Uma nova exceção foi introduzida pelo projeto e mantém os incentivos, isenções ou benefícios tributários na compra de automóvel por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista.

O que muda nos repasses da Lei Kandir?

O pacote também altera o calendário de transferências da União a estados e municípios previsto na Lei Kandir, que isentou as exportações de produtos da cobrança de ICMS.

O texto inicialmente aprovado pela Câmara reduzia o repasse anual previsto entre 2027 e 2030 de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão e adiava a recomposição do restante para depois de 2031. Diante da resistência de governadores, o Senado aprovou uma mudança negociada pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM).

Pelo acordo, os repasses serão de R$ 2 bilhões em 2027, R$ 2,6 bilhões em 2028, R$ 3,4 bilhões em 2029 e R$ 7 bilhões em 2030. A recomposição será, portanto, antecipada e distribuída ao longo dos quatro anos.

Durante a votação na Câmara, o relator Mauro Benevides Filho afirmou que o cronograma permite compensar os valores durante a gestão dos próximos governadores. “Os 16 bilhões estão devidamente compensados durante a gestão dos próximos governadores. Realmente, não faria sentido dar R$ 12 bilhões para os próximos governadores”, argumentou.