Onde será a final da Libertadores de 2026? Presidente da Conmebol revela

A Conmebol já definiu o palco da final da Copa Libertadores de 2026. Enquanto Flamengo e Palmeiras disputam o título deste ano em Lima, a decisão da próxima temporada voltará a Montevidéu, no Uruguai, e será realizada no tradicional estádio Centenario.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmou a escolha em entrevista ao canal ESPN. “Nosso conselho decidiu que no próximo ano vai ser em Montevidéu. Será no Centenario, justo onde o Mundial de 2030 vai começar”, afirmou.

O retorno ao Centenario reacende a lembrança da final única de 2021, também entre Palmeiras e Flamengo, quando os paulistas venceram por 2 a 1.

O estádio uruguaio passa por ajustes para receber a abertura da Copa do Mundo de 2030. Embora a maior parte dos jogos do torneio seja disputada em Marrocos, Portugal e Espanha, a edição centenária contará com partidas pontuais na Argentina, Paraguai e Uruguai — incluindo o jogo inaugural em Montevidéu.

Além da Libertadores, a Conmebol anunciou, na última sexta-feira, 28, as sedes das próximas finais únicas da Copa Sul-Americana. Em 2026, a decisão acontecerá em Barranquilla, na Colômbia. Em 2027, será a vez de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, receber o duelo decisivo.