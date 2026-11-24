Um é especialista em cirurgias de retina. O outro dedica mais de duas décadas ao tratamento de lesões no joelho. Amigos de infância, os médicos Juliano Perfeito e Carlos Alberto Atherinos Pierri encontraram na medicina a matéria-prima para um negócio de tecnologia. Juntos, fundaram a Inovamotion, healthtech sediada em Florianópolis (SC) que contabiliza mais de R$ 20 milhões em investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

A amizade, fruto de uma convivência familiar que atravessou gerações, evoluiu para uma sociedade empresarial que reúne competências em áreas como medicina, fisioterapia, engenharia e direito, com foco no desenvolvimento de tecnologias para gestão hospitalar e reabilitação ortopédica.

Atual CEO da Inovamotion, Perfeito estruturou uma rede de oftalmologia com hospitais e clínicas no Tocantins, Pará e Bahia. Foi na gestão dessas unidades que passou a identificar oportunidades de inovação em processos hospitalares, especialmente nas áreas de segurança do paciente e eficiência operacional.

Para assumir o comando da healthtech, complementou a formação médica com um MBA em Investimentos e Private Banking pelo Ibmec, um programa executivo da Fundação Dom Cabral e formação em conselhos de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Já Pierri, ortopedista especializado em cirurgia do joelho, traumatologia esportiva e medicina regenerativa, encontrou na recuperação pós-cirúrgica de seus pacientes a oportunidade de desenvolver um equipamento próprio. “As dores que nós, como médicos, sentíamos no exercício da nossa profissão nos levaram a fundar a Inovamotion”, afirma Perfeito.

Uma das tecnologias desenvolvidas pela empresa, o Sara System, combina software e hardware para a gestão e a rastreabilidade de processos hospitalares, especialmente em centros cirúrgicos e unidades de esterilização.

Segundo a empresa, em procedimentos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, uma caixa de instrumentos cirúrgicos pode conter mais de 180 itens. Com a tecnologia, o tempo de montagem e conferência pode cair de três horas para 20 minutos, enquanto a checagem de uma caixa já montada leva cerca de cinco segundos.

O sistema já é utilizado pelo Banco de Olhos de Joinville e pelo Hospital Unimed Grande Florianópolis. Está também em fase de implementação no Grupo Baía Sul, com previsão de expansão para a rede Hospital Care.

Registro de patentes

A experiência de Pierri no tratamento de lesões esportivas deu origem ao Patello, dispositivo desenvolvido para auxiliar na recuperação de pacientes submetidos a cirurgias no joelho.

Foram mais de oito anos de pesquisas, testes e aprimoramentos, com a participação de engenheiros e fisioterapeutas, além do apoio de programas governamentais de incentivo à inovação. O pedido de patente foi depositado em 2021.“Não encontrei nenhum aparelho no mercado para comprar e decidi produzir um do zero para solucionar um problema real dos meus pacientes”, conta Pierri.

Entre os participantes da fase de desenvolvimento está o ex-jogador Marquinho, campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, com passagens por clubes como Palmeiras, Botafogo, Figueirense e Roma, da Itália.

Paciente do ortopedista, o ex-atleta acompanhou a evolução dos protótipos após passar pela terceira cirurgia no joelho, contribuindo com avaliações sobre o funcionamento do equipamento.

O dispositivo automatiza movimentos de mobilização da patela, com ajustes individualizados de frequência, intensidade e duração, de acordo com a orientação dos profissionais responsáveis pela reabilitação.Segundo a empresa, o Patello já possui patentes concedidas em 14 países, enquanto o Sara System também conta com proteção patentária internacional.

A proteção da propriedade intelectual integra a estratégia de internacionalização da Inovamotion, que busca transformar o conhecimento acumulado pelos dois médicos ao longo de suas carreiras em tecnologias com potencial de comercialização no mercado global.