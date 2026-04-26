Mesmo após vomitar em quadra, Coco Gauff vira partida e avança no WTA de Madri

A americana Coco Gauff precisou superar mais do que a romena Sorana Cîrstea neste domingo, 26, para garantir vaga nas oitavas de final do WTA 1000 de Madri. Número 3 do mundo, Gauff venceu em três sets — 4/6, 7/5 e 6/1 — após 2h21 de partida e enfrentando fortes problemas físicos durante o confronto, chegando a vomitar em quadra.

Após o jogo, disputado na Caja Mágica, em Madri, a tenista afirmou que lidava com sintomas semelhantes aos de outros atletas que também passaram mal no torneio.

"Não sei como consegui superar isso. Abandonei em Indian Wells e pensei: não sou alguém que gosta de abandonar, então não queria abandonar novamente. Fico feliz por ter conseguido terminar", disse.

Vírus preocupa tenistas em Madri

Segundo Gauff, há um possível vírus circulando entre os jogadores no torneio.

"Acho que estou com a mesma coisa que todos os outros têm aqui em Madri, infelizmente. Então, vou apenas tentar aguentar firme", afirmou.

"Obviamente, há um vírus circulando. Não sou uma pessoa que costuma ter problemas com comida ou com o estômago", complementou a tenista.

No sábado, a polonesa Iga Świątek já havia levantado a mesma suspeita após abandonar sua partida contra a americana Ann Li por se sentir mal.

Na sexta-feira, o brasileiro João Fonseca também avançou sem jogar após a desistência do croata Marin Čilić, que deixou o torneio por problemas estomacais.

Como foi a vitória de Gauff

Em sua sexta participação na Caja Mágica, Gauff começou mal e foi dominada no primeiro set.

No segundo, quando tentava reagir após estar atrás no placar em 4 a 3, precisou de atendimento médico depois de vomitar na quadra. Mesmo assim, conseguiu quebrar o saque de Cîrstea para empatar a parcial e, no último game, voltou a quebrar o serviço da adversária para evitar o tie-break e fechar o set.

No terceiro set, mesmo desgastada, mostrou seu melhor nível técnico e confirmou a virada.

Nas oitavas de final, a americana enfrentará a tcheca Linda Nosková, que avançou sem jogar após a desistência da russa Liudmila Samsonova por motivo de doença.

João Fonseca estreia neste domingo

Também neste domingo, 26, João Fonseca faz sua estreia no Masters 1000 de Madri diante de uma das principais promessas do tênis espanhol.

O brasileiro enfrenta Rafael Jódar, atual número 42 do ranking da ATP e apontado como um dos nomes mais promissores da nova geração europeia.

A partida será disputada na Quadra Manolo Santana, com início previsto para 16h30 (horário de Brasília), valendo vaga nas oitavas de final.

Onde assistir

TV: ESPN

Streaming: Disney+ e Tennis TV

*Com informações da AFP