Auger-Aliassime vence Davidovich e vai às quartas de Wimbledon

O canadense Félix Auger-Aliassime, quarto cabeça de chave, derrotou o espanhol Alejandro Davidovich neste domingo, 5, por 3 sets a 2 e garantiu vaga nas quartas de final de Wimbledon. Com a eliminação de Davidovich, a Espanha fica sem representantes na segunda semana do torneio.

Após uma batalha de 4h15, Auger-Aliassime venceu com parciais de 6/7 (4-7), 7/6 (8-6), 6/3, 6/7 (2-7) e 6/1.

Davidovich, último espanhol vivo na chave de simples, atuou boa parte da partida com dores no tornozelo e precisou de atendimento médico em duas ocasiões. Mesmo limitado fisicamente, conseguiu levar o confronto ao quinto set, mas não resistiu ao desgaste e acabou derrotado.

No set decisivo, o espanhol ainda evitou uma derrota mais rápida ao confirmar o saque quando perdia por 5 a 0 e salvar oito match points antes de o canadense fechar o jogo.

A vitória colocou Auger-Aliassime nas quartas de final de Wimbledon pela segunda vez na carreira, igualando seu melhor desempenho no Grand Slam britânico. Esta também será sua sexta participação em quartas de final de um torneio de Grand Slam e a segunda consecutiva, após chegar à mesma fase em Roland Garros.

O canadense atravessa uma das melhores fases da carreira. Antes de Wimbledon, alcançou as quartas de final dos torneios de 's-Hertogenbosch e Halle, ambos disputados na grama.

Com o resultado, Auger-Aliassime encerrou a sequência de oito vitórias consecutivas de Davidovich, embalada pela conquista do título de Mallorca, também em quadras de grama, na semana anterior ao início de Wimbledon.

Nas quartas de final, o canadense terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, que eliminou o russo Roman Safiullin e segue em busca do oitavo título em Wimbledon e do 25º troféu de Grand Slam da carreira.