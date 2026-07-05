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Fase de grupos copa 2026

Sabalenka diz que quer 'ficar bêbada' após eliminação em Wimbledon

Número 1 do mundo caiu nas oitavas de final para Naomi Osaka e teve sua pior campanha em um Grand Slam desde Roland Garros de 2022

Aryna Sabalenka: tenista perdeu para Diana Shnaider nas quartas de final de Roland Garros (Thomas Samson / AFP)

Aryna Sabalenka: tenista perdeu para Diana Shnaider nas quartas de final de Roland Garros (Thomas Samson / AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 5 de julho de 2026 às 17h17.

Última atualização em 5 de julho de 2026 às 17h18.

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, admitiu que pretende "esquecer o tênis" após ser eliminada por Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon, neste domingo, 5. A derrota marcou sua campanha mais curta em um torneio de Grand Slam desde Roland Garros de 2022.

A bielorrussa foi superada pela japonesa, campeã de quatro Grand Slams, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7-2), na quadra central do All England Club.

Após a partida, Sabalenka fez um desabafo sobre o momento. "Só quero ir embora, ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar voltar na melhor forma", afirmou.

A eliminação interrompe uma sequência de campanhas consistentes da tenista em torneios do Grand Slam. Desde Roland Garros de 2022, Sabalenka havia alcançado pelo menos as quartas de final em todas as competições desse nível.

Apesar de ocupar a liderança do ranking da WTA, a bielorrussa reconheceu que seu desempenho esteve abaixo do esperado.

"Se olhar o ranking, neste momento eu sou a número 1 do mundo. Mas, em termos de nível de jogo, hoje eu não fui a número 1 do mundo. Não quero nem pensar no ranking neste momento", disse.

Sabalenka ainda busca conquistar seus primeiros títulos em Roland Garros e Wimbledon, os dois Grand Slams que faltam em sua coleção.

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