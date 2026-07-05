Sabalenka diz que quer 'ficar bêbada' após eliminação em Wimbledon

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, admitiu que pretende "esquecer o tênis" após ser eliminada por Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon, neste domingo, 5. A derrota marcou sua campanha mais curta em um torneio de Grand Slam desde Roland Garros de 2022.

A bielorrussa foi superada pela japonesa, campeã de quatro Grand Slams, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7-2), na quadra central do All England Club.

Após a partida, Sabalenka fez um desabafo sobre o momento. "Só quero ir embora, ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar voltar na melhor forma", afirmou.

A eliminação interrompe uma sequência de campanhas consistentes da tenista em torneios do Grand Slam. Desde Roland Garros de 2022, Sabalenka havia alcançado pelo menos as quartas de final em todas as competições desse nível.

Apesar de ocupar a liderança do ranking da WTA, a bielorrussa reconheceu que seu desempenho esteve abaixo do esperado.

"Se olhar o ranking, neste momento eu sou a número 1 do mundo. Mas, em termos de nível de jogo, hoje eu não fui a número 1 do mundo. Não quero nem pensar no ranking neste momento", disse.

Sabalenka ainda busca conquistar seus primeiros títulos em Roland Garros e Wimbledon, os dois Grand Slams que faltam em sua coleção.