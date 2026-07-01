Serena Williams, lenda do tênis, se pronuncia após ser eliminada de Wimbledon

A lenda do tênis Serena Williams se pronunciou nas redes sociais após ser derrotada na estreia de Wimbledon, nesta terça-feira, 30, pela australiana Maya Joint. Aos 44 anos, a americana agradeceu o carinho recebido no retorno ao torneio.

Em publicação nas redes sociais, Serena afirmou que fará o possível para disputar a chave de duplas ao lado da irmã, Venus Williams, embora sua participação ainda não esteja garantida.

"Foi tão bom estar de volta à grama em Wimbledon. Estou incrivelmente grata pelo convite – e ainda mais grata pelas minhas filhas terem visto que nunca é tarde para perseguir algo que adora. Ajustei o joelho tarde no primeiro set, mas vou fazer tudo o que puder para estar pronta para duplas com a Venus", escreveu.

Na sequência, a ex-número 1 do mundo parabenizou a adversária pela vitória e agradeceu o apoio do público. "Parabéns à Maya Joint por uma grande partida, e obrigada a todos os que se fizeram presentes e mostraram tanto amor por mim. Esse sentimento nunca vai envelhecer."

Após a derrota, Serena não participou da entrevista coletiva. Em vez disso, divulgou apenas um breve comunicado agradecendo o apoio recebido durante sua volta ao All England Club.

A americana retornou às disputas de simples em um Grand Slam pela primeira vez desde o US Open de 2022. Dona de 23 títulos de Grand Slam e sete troféus de Wimbledon, Serena foi superada por Maya Joint por 2 sets a 1, em uma partida decidida em três sets.

Mesmo com a eliminação na chave de simples, Serena ainda está inscrita no torneio de duplas ao lado de Venus Williams. A presença da ex-campeã, porém, dependerá da evolução das dores no joelho sentidas durante a estreia.