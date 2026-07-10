Serena Williams perdeu em Wimbledon. Mas um gesto dela virou aula de inteligência emocional

A pressão faz parte da rotina de quem toma decisões, lidera equipes, apresenta projetos ou enfrenta processos seletivos. O que diferencia os profissionais que mantêm o desempenho em momentos decisivos nem sempre é o conhecimento técnico, mas a capacidade de administrar as próprias emoções.

Foi essa habilidade que o retorno de Serena Williams a Wimbledon colocou em evidência.

O especialista em desenvolvimento de lideranças Kevin Kruse analisa um momento específico da partida entre Serena e a australiana Maya Joint, durante Wimbledon 2026. Para ele, uma respiração profunda da tenista no segundo set ilustra uma das competências mais importantes para quem precisa entregar resultados sob pressão: o autogerenciamento emocional. As informações foram retiradas de Forbes.

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O que uma respiração revela sobre inteligência emocional

Kruse destaca que Serena demonstrou uma das quatro competências centrais da inteligência emocional: o autogerenciamento.

O conceito descreve a capacidade de reconhecer emoções intensas, como ansiedade, medo, perfeccionismo ou insegurança, e impedir que elas comprometam decisões e comportamentos.

Segundo o autor, situações de alta pressão ativam primeiro o sistema emocional do cérebro, antes mesmo de a parte racional conseguir processar os acontecimentos. A interpretação é reforçada pelo especialista em inteligência emocional Travis Bradberry, citado no artigo: quando a pressão aumenta, a resposta emocional pode assumir o controle do comportamento antes que a razão consiga atuar.

É nesse intervalo que estratégias conscientes de regulação emocional fazem diferença.

Box Breathing: a técnica usada por atletas, militares e executivos

A respiração profunda de Serena não foi apenas um gesto intuitivo. Ela representa uma técnica amplamente utilizada por atletas de alto rendimento, militares e executivos para reduzir rapidamente a resposta fisiológica ao estresse.

Entre os métodos mais conhecidos está a chamada Box Breathing, um ciclo de quatro etapas de quatro segundos cada:

Inspirar por quatro segundos

Prender a respiração por quatro segundos

Expirar durante quatro segundos

Permanecer quatro segundos sem respirar antes de reiniciar o ciclo

Segundo Kruse, repetir o processo algumas vezes reduz a ativação emocional e devolve clareza mental para lidar com situações de pressão.

Cinco minutos por dia, segundo Stanford

A recomendação encontra respaldo em pesquisas recentes. Um estudo publicado em 2023 na revista científica Cell Reports Medicine, conduzido por pesquisadores da Universidade de Stanford, concluiu que apenas cinco minutos diários de exercícios estruturados de respiração foram suficientes para reduzir indicadores fisiológicos de estresse e melhorar o estado emocional dos participantes.

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Os pesquisadores observaram que os efeitos ocorrem rapidamente, o que torna a técnica uma ferramenta prática para situações de alta exigência emocional, como apresentações, entrevistas de emprego, negociações e decisões importantes.

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