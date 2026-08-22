Serena Williams volta ao US Open ao lado de Carlos Alcaraz em dupla inédita

Serena Williams está de volta ao US Open. Aos 44 anos, a americana recebeu um convite para disputar a chave de duplas mistas ao lado do espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio masculino.

A partida será a primeira participação competitiva de Serena no US Open desde 2022. Dona de 23 títulos de Grand Slam em simples, ela venceu o torneio de Nova York seis vezes.

Serena já conquistou um título na modalidade em Nova York. Em 1998, ela foi campeã ao lado do bielorrusso Max Mirnyi.

Alcaraz, por sua vez, chega ao Grand Slam como atual campeão masculino.

Quem disputa as duplas mistas do US Open

A competição também terá outras estrelas do tênis mundial, além de Serena Williams e Alcaraz. A número 1 do ranking feminino, Aryna Sabalenka, jogará ao lado do sérvio Novak Djokovic.

Os americanos Jessica Pegula e Taylor Fritz também formarão uma dupla.

Serena Williams retorna após quatro anos

A última participação de Serena Williams no US Open havia sido em 2022. O retorno acontece em uma chave diferente da principal modalidade de sua carreira.

A americana encerrou sua trajetória no torneio com seis títulos de simples e volta agora para disputar duplas mistas ao lado de Alcaraz.