Esporte
Fase de grupos copa 2026

Serena Williams volta ao US Open ao lado de Carlos Alcaraz em dupla inédita

Ex-número 1 do mundo disputará novamente o Grand Slam de Nova York após quatro anos

Americana soma 23 títulos de Grand Slam (Robert Deutsch/USA Today Sports/Reuters)

Americana soma 23 títulos de Grand Slam (Robert Deutsch/USA Today Sports/Reuters)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 13h38.

Priorizar nos meus resultados Google

Serena Williams está de volta ao US Open. Aos 44 anos, a americana recebeu um convite para disputar a chave de duplas mistas ao lado do espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio masculino.

A partida será a primeira participação competitiva de Serena no US Open desde 2022. Dona de 23 títulos de Grand Slam em simples, ela venceu o torneio de Nova York seis vezes.

Serena já conquistou um título na modalidade em Nova York. Em 1998, ela foi campeã ao lado do bielorrusso Max Mirnyi.

Alcaraz, por sua vez, chega ao Grand Slam como atual campeão masculino.

Quem disputa as duplas mistas do US Open

A competição também terá outras estrelas do tênis mundial, além de Serena Williams e Alcaraz. A número 1 do ranking feminino, Aryna Sabalenka, jogará ao lado do sérvio Novak Djokovic.

Os americanos Jessica Pegula e Taylor Fritz também formarão uma dupla.

Serena Williams retorna após quatro anos

A última participação de Serena Williams no US Open havia sido em 2022. O retorno acontece em uma chave diferente da principal modalidade de sua carreira.

A americana encerrou sua trajetória no torneio com seis títulos de simples e volta agora para disputar duplas mistas ao lado de Alcaraz.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)
Próximo

Mais de Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

VNL 2027: São Paulo é confirmada como sede da Liga das Nações de Vôlei

Mais na Exame

EXAME Agro

A próxima guerra da carne será travada antes do frigorífico — e começa no milho

Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Inteligência Artificial

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

ESG

Indígenas e comunidades brasileiras reivindicam lugar no debate climático