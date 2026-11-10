Sem Marta e Kerolin, Arthur Elias convoca Seleção Brasileira para amistosos com Japão

O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça-feira, 10, a convocação da seleção brasileira feminina para os dois últimos amistosos de 2026, contra o Japão. A lista tem 26 jogadoras e não conta com Marta e Kerolin, duas das principais referências da equipe.

Os confrontos serão disputados em território japonês: o primeiro está marcado para 29 de novembro, em Hiroshima, e o segundo acontece em 5 de dezembro, em Okayama. As partidas fazem parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A ausência de Kerolin é consequência de uma lesão muscular na perna direita. Já Marta ficou fora por opção da comissão técnica, mas continua nos planos de Arthur Elias para o Mundial. O treinador explicou que os amistosos também serão importantes para observar atletas e avaliar alternativas para a formação do elenco que disputará a competição.

Por que Marta e Kerolin ficaram fora da convocação?

Kerolin, atualmente no Barcelona, sofreu uma lesão muscular na perna direita e tem previsão de recuperação de aproximadamente quatro semanas. Arthur Elias afirmou que a atacante estaria na lista caso estivesse disponível, mas destacou que a ausência abre espaço para avaliar outras opções ofensivas.

“A atleta certamente estaria na lista, mas o importante é que surgem também oportunidades para mais uma atacante, posição em que temos muitas jogadoras com características diferentes. O momento agora não é de definir o time em função de uma ou outra jogadora. Estamos procurando as melhores avaliações e os melhores confrontos para definir as jogadoras que estarão na Copa do Mundo”, explicou.

Marta, por sua vez, também não foi convocada. Aos 40 anos, a camisa 10 do Orlando Pride segue sendo considerada pelo treinador para a Copa do Mundo de 2027. A presença no torneio, no entanto, dependerá das condições da atleta na reta final de preparação.

“A Marta está totalmente nos planos para a preparação e para estar na Copa do Mundo. Vai depender, assim como todas as jogadoras, de como ela vai estar no momento da lista final, em maio do ano que vem”, afirmou Arthur Elias.

Sobre os amistosos contra o Japão, o treinador destacou a importância de enfrentar uma seleção que reúne atletas de alto nível e que oferece um parâmetro competitivo relevante para a preparação brasileira.

“São dois jogos muito importantes para avaliação, para a experiência das jogadoras de entrar em campo e enfrentar uma seleção com jogadoras que se destacam em clubes grandes. A maioria da seleção japonesa joga na liga inglesa, que, para mim, é a principal liga, junto com a americana”, declarou.

Os confrontos também serão os primeiros entre Brasil e Japão em território japonês sob o comando de Arthur Elias. As seleções já se enfrentaram seis vezes durante o período do treinador à frente da equipe brasileira.

Veja a lista de convocadas da Seleção Brasileira feminina:

Goleiras:

Lorena (Kansas City-EUA)

Natascha (Palmeiras)

Lelê (Corinthians)

Zagueiras:

Thaís Ferreira (Corinthians)

Isa Haas (América-MEX)

Tarciane (Lyon-FRA)

Mariza (Tigres-MEX)

Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

Tayla (São Paulo)

Laterais:

Isabela (PSG-FRA)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Aline Gomes (Pachuca-MEX)

Meio-campistas:

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride-EUA)

Ary Borges (Angel City-EUA)

Kaylane (Flamengo)

Yaya (PSG-FRA)

Atacantes:

Marília (Cruzeiro)

Priscila (América-MEX)

Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP)

Geyse (América-MEX)

Luany (Atlético de Madrid-ESP)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Adriana (Al-Qadsiah-ARA)

Amanda Gutierres (Boston-EUA)

Gisele (Grêmio)

Quando serão os amistosos entre Brasil e Japão?

Primeiro jogo: 29 de novembro, no Edion Peace Wing, em Hiroshima, no Japão.

Segundo jogo: 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama, no Japão.

Os horários das partidas ainda não foram divulgados pela CBF.