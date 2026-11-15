Bélgica x Itália: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Bélgica e Itália se enfrentam neste domingo, 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Nations League 2026/27. O confronto é decisivo para a definição das vagas nas quartas de final e terá transmissão do Disney+ Premium, no streaming.
A Itália tem dez pontos, mesma pontuação da França, e lidera o grupo. A Bélgica aparece em terceiro, com nove. Os dois primeiros colocados avançam às quartas de final. Assim, um empate basta aos italianos, enquanto os belgas precisam vencer. A França enfrenta a Turquia na mesma data.
Panorama das equipes
- Bélgica: a seleção ocupa a terceira posição do Grupo A1, com nove pontos, e precisa vencer para garantir a classificação às quartas de final. A equipe comandada por Mark van Bommel chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Turquia, na última quinta-feira, com gols de Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere. O atacante Jérémy Doku voltou a ficar à disposição após se recuperar de lesão e pode ganhar espaço entre os titulares. Romelu Lukaku, por sua vez, é dúvida: o centroavante se recupera de um problema no quadril.
- Itália: líder da chave, com dez pontos, a equipe de Roberto Mancini precisa apenas de um empate para avançar. Os italianos vêm de uma vitória por 3 a 1 sobre a França, de virada, em Milão. Pio Esposito marcou duas vezes, e Davide Frattesi completou o resultado. A seleção tem desfalques como Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Moise Kean, que estão fora por problemas físicos. Nicolò Zaniolo também deixou a concentração por motivos pessoais.
Prováveis escalações
- Bélgica: Lammens; Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Tielemans e Kevin De Bruyne; Dodi Lukébakio, Leandro Trossard e Charles De Ketelaere. Técnico: Mark van Bommel.
- Itália: Donnarumma; Michael Kayode, Matteo Ghilardi, Bastoni e Calafiori; Romano, Barella e Tonali; Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Cambiaghi. Técnico: Roberto Mancini.
Ficha técnica:
- Jogo: Bélgica x Itália
- Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A1, 6ª rodada)
- Data: domingo, 15 de novembro
- Horário: 16h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na Bélgica
- Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)