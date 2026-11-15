Grupo Mateus vê varejo no Nordeste acelerar: 'Mercado dá sinais de melhora', diz CEO

O Grupo Mateus (GMAT3) começa a enxergar sinais de recuperação no consumo do Nordeste, depois de um período de desaceleração que pressionou os resultados das redes de varejo na região. No terceiro trimestre de 2026, o mercado nordestino de varejo moderno cresceu 2,8%, segundo dados da Nielsen citados pelo presidente da companhia, Jesuíno Martins Borges Filho. No segundo trimestre, a expansão havia sido inferior a 1%.

"Mercado dá sinais de melhora do ponto de vista de crescimento total de mercado, do varejo moderno", afirmou o executivo durante teleconferência com analistas nesta sexta-feira, 13. Na comparação com o trimestre anterior, o avanço representa uma aceleração de pelo menos dois pontos percentuais.

Apesar da melhora, o executivo ponderou que o ritmo ainda está distante do observado um ano antes. No terceiro trimestre de 2025, o mercado nordestino crescia perto de 6%, mas perdeu força progressivamente até chegar a menos de 1% no segundo trimestre deste ano.

A leitura mais positiva sobre o consumo, contudo, não significa que a companhia pretende retomar uma estratégia agressiva de expansão. Ao contrário, o fundador do Grupo Mateus, Ilson Mateus, afirmou que a prioridade continua sendo a geração de caixa, a redução do endividamento e o aumento da rentabilidade das lojas existentes, em um ambiente de juros elevados.

"Se tem uma coisa que nós aprendemos ao longo desses 40 anos é que com taxa de juros não se brinca com dívida. Eu tenho muito medo de dívida. Eu prefiro não construir nada do que fazer dívida", afirmou durante a teleconferência.

Segundo o empresário, a companhia não pretende colocar a abertura de novas unidades no centro de sua estratégia neste momento. A prioridade é extrair mais resultado da estrutura já existente, especialmente de lojas que ainda não atingiram seu potencial de faturamento.

"Não adianta você abrir mais lojas. Nós temos muitas lojas com potencial de crescimento que eu posso pegar um grupo de cinco, seis lojas e botar o faturamento de uma loja nova, mas isso requer muito esforço operacional", disse.

Consumo melhora, mas recuperação ainda é gradual

A avaliação mais otimista do Grupo Mateus ocorre depois de uma sequência de trimestres em que o enfraquecimento do consumo das famílias apareceu nos balanços de empresas com forte exposição ao Nordeste.

No fim de 2025, companhias como Natura, Grupo Mateus e Casas Bahia relataram perda de fôlego da demanda na região, associada ao endividamento das famílias e à pressão sobre o orçamento dos consumidores. No primeiro trimestre de 2026, o cenário ainda era desafiador para as grandes redes de supermercados, com juros elevados, inflação mais moderada dos alimentos e dificuldade de transformar volume de vendas em crescimento de receita e rentabilidade.

No próprio Grupo Mateus, as vendas nas mesmas lojas recuaram 7,3% no primeiro trimestre. No terceiro trimestre, o indicador ainda permaneceu negativo, em 4,7%. A companhia, porém, destacou uma mudança na trajetória ao longo dos últimos meses.

Segundo Jesuíno, no perímetro do Grupo Mateus, excluindo os efeitos da operação do Novo Atacarejo, as vendas nas mesmas lojas passaram de uma queda de 6% no primeiro semestre para uma alta de 0,5% em setembro.

O executivo atribuiu parte da evolução ao esforço da companhia para equilibrar crescimento das vendas, volume, margem e despesas. O presidente do grupo também chamou atenção para a retração em categorias importantes do varejo alimentar no Nordeste, como café, açúcar, margarina, óleo de soja e farinha de trigo.

"Mesmo nesse cenário desafiador, a minha leitura é de que damos um passo importante nesse sentido", afirmou.

Para o quarto trimestre, a expectativa é avançar mais um pouco nessa direção, com a contribuição de fatores sazonais, como a Black Friday e as vendas de fim de ano.

Bets e reajuste do Bolsa Família ainda não explicam melhora

Questionado sobre a possibilidade de mudanças no comportamento do consumidor após as restrições às apostas esportivas e os ajustes no Bolsa Família, Jesuíno afirmou que ainda é cedo para atribuir a melhora das vendas a esses fatores. "Eu não atrelaria o resultado de setembro ainda a isso, mas sem dúvida isso tende a contribuir", disse.

No final de setembro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um reajuste de 15,04% no Bolsa Família, elevando o benefício mínimo de R$ 600 para R$ 691 e o valor médio de R$ 675 para R$ 777, com pagamentos a partir de outubro. Na época, o JP Morgan avaliou que a medida poderia impulsionar as vendas do varejo, sobretudo no Norte e no Nordeste, onde está concentrada boa parte dos beneficiários.

De outro, o governo também proibiu a operação de casas de apostas online e apostas de quota fixa, as chamadas bets, por meio da Medida Provisória (MP) nº 1.394/2026, assinada por Lula.

Apesar de ainda não notar os efeitos dessas medidas, o presidente da maior rede de supermercados do Norte e do Nordeste afirmou que está otimista com os próximos trimestres, mas ressaltou que a companhia continuará trabalhando em indicadores operacionais independentemente de eventuais efeitos positivos sobre a renda disponível das famílias.

O fundador também chamou atenção para um fator interno, da maturação das lojas abertas nos últimos anos. Segundo Ilson Mateus, há unidades que ainda operam abaixo de seu potencial e podem contribuir para o crescimento sem exigir grandes investimentos em novas estruturas.

A estratégia passa por melhorar a exposição de produtos, ampliar o mix, aprimorar os setores de frios e food service e investir na formação de funcionários. "É muito fácil se fazer promoção. Difícil é manter a qualidade da operação", afirmou.

Juros altos mantêm expansão sob controle

A cautela com os investimentos também apareceu na apresentação dos resultados financeiros. O Grupo Mateus encerrou setembro com dívida líquida de R$ 1,14 bilhão e alavancagem de 0,56 vez, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda dos últimos 12 meses antes do IFRS 16.

Embora o nível de alavancagem seja considerado baixo pela administração, a redução da dívida continua entre as principais diretrizes da companhia. Nos últimos 12 meses, o grupo gerou aproximadamente R$ 300 milhões em caixa, segundo o vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores, Túlio José Pitol de Queiroz.

A empresa também vem reduzindo os investimentos. No terceiro trimestre, o capex bruto de imobilizado e intangível foi de R$ 90,3 milhões, queda de 71,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando a venda de imóveis, o capex líquido ficou em R$ 14,1 milhões.

Para 2027, a companhia pretende manter a seletividade na alocação de capital, priorizando projetos com retorno elevado e formatos específicos, como lojas de espaço e food service. A administração também estuda oportunidades de automatização de processos logísticos. "Estamos muito seletivos nos projetos. Quando a gente pensa em abertura de loja, só projetos de retorno muito, muito alto", afirmou Queiroz.

Ilson Mateus reforçou que a decisão de evitar novas dívidas está relacionada à necessidade de preservar a capacidade de aproveitar oportunidades futuras. Na visão do fundador, ter recursos em caixa permite à companhia atravessar períodos difíceis e avaliar investimentos sem a pressão dos compromissos financeiros.

"É muito mais fácil você pensar em planejamento tendo dinheiro do caixa do que tendo dívida para pagar", disse.

Lucro cresce no trimestre, mas recua na comparação anual

No terceiro trimestre, o Grupo Mateus registrou lucro líquido consolidado de R$ 322,4 milhões, alta de 33,3% em relação ao segundo trimestre. Na comparação anual, porém, o resultado recuou 61,7% em termos reportados. Excluídos os efeitos não recorrentes do terceiro trimestre de 2025, a queda foi de 36,1%.

A receita líquida somou R$ 10,7 bilhões, praticamente estável na comparação anual, com retração de 0,4%. Ante o segundo trimestre, houve crescimento de 8,8%, impulsionado pela campanha de aniversário da companhia, realizada em agosto.

O Ebitda pós-IFRS 16 alcançou R$ 767,7 milhões, avanço de 12,6% na comparação trimestral. A margem Ebitda ficou em 7,2%, ante 6,9% no segundo trimestre.